Єрмак закликав США розмістити в Україні ЗРК Patriot

Україна тримає оборону проти Росії не лише заради себе, а й заради країн Заходу. Але при цьому США розміщують Patriot в Польщі, зазначив глава Офісу президента.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак виступив за розміщення на території України американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.
На його думку, це потрібно не лише для захисту України, а й усього Заходу. Про це Єрмак сказав в інтерв'ю журналу Time.
За словами глави ОП, зараз США розміщують ЗРК Patriot в Польщі.
"Україна тримає оборону проти Росії не лише заради себе, але і заради Заходу. Але при цьому США розміщують Patriot в Польщі. Вони повинні бути тут", - сказав Єрмак.
Довідка. ЗРК Patriot - американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні армії США та армій країн-союзників. Виробляється групою американських компаній на чолі з Рейтеон, передає Вікіпедія.
Комплекс Patriot створювався для заміни комплексів Найк Геркулес і Гок в якості універсального засобу протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Крім того, Patriot повинен був забезпечувати протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.
Вартість поставки 9 батарей систем Patriot може доходити до 9 млрд доларів. Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн доларів.
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РФ нарощує війська біля українських кордонів - про що раніше писав Главред:
- Головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Знімальна група британського телеканалу Sky News показала кадри з табору російських військ у Воронезькій області, розташованому біля залізничної станції Маслівка, неподалік кордону України. Армійські військові вантажівки мають код 76 на держномерах, що означає, що вони прибули з Центрального військового округу, тобто щонайменше за 1100 кілометрів від кордону з Україною.
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