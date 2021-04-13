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Єрмак закликав США розмістити в Україні ЗРК Patriot

13 квітня 2021, 07:34
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Україна тримає оборону проти Росії не лише заради себе, а й заради країн Заходу. Але при цьому США розміщують Patriot в Польщі, зазначив глава Офісу президента.

Єрмак
Андрій Єрмак / УНІАН

Голова Офісу президента Андрій Єрмак виступив за розміщення на території України американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.

На його думку, це потрібно не лише для захисту України, а й усього Заходу. Про це Єрмак сказав в інтерв'ю журналу Time.

За словами глави ОП, зараз США розміщують ЗРК Patriot в Польщі.

"Україна тримає оборону проти Росії не лише заради себе, але і заради Заходу. Але при цьому США розміщують Patriot в Польщі. Вони повинні бути тут", - сказав Єрмак.

Довідка. ЗРК Patriot - американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні армії США та армій країн-союзників. Виробляється групою американських компаній на чолі з Рейтеон, передає Вікіпедія.

Комплекс Patriot створювався для заміни комплексів Найк Геркулес і Гок в якості універсального засобу протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Крім того, Patriot повинен був забезпечувати протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей систем Patriot може доходити до 9 млрд доларів. Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн доларів.

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війна на Донбасі військова агресія РФ новини України Андрій Єрмак
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