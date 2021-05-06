Єрмак назвав терміни та формат переговорів радників нормандської четвірки

Андрій Єрмак / УНІАН

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про перспективи чергового раунду переговорів між політичними радниками Нормандської четвірки.

Як підкреслив він у коментарі агентству Інтерфакс-Україна, вже в травні планується провести переговори щодо досягнення домовленості про продовження режиму припинення вогню на Донбасі.

"Зустріч політичних радників нормандської четвірки пройде протягом поточного місяця", - уточнив Єрмак.

Він не виключив, що можливо відбудеться не одна зустріч з цього питання, проте точної дати переговорів поки немає.

"Цілком можливо, що цього разу зустріч буде очною, а не в режимі відеоконференції. Це позиція всіх учасників Нормандського формату", - додав глава ОП.

читайте такожЄрмак відверто висловився про долю нормандського формату

Нормандські переговори - про що повідомлялося раніше: