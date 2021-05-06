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Єрмак назвав терміни та формат переговорів радників нормандської четвірки

6 травня 2021, 16:16

Плануються переговори про продовження режиму припинення вогню на Донбасі, підкреслив глава ОП.

В ОП розповіли про переговори в нормандському форматі
Андрій Єрмак / УНІАН

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про перспективи чергового раунду переговорів між політичними радниками Нормандської четвірки.

Як підкреслив він у коментарі агентству Інтерфакс-Україна, вже в травні планується провести переговори щодо досягнення домовленості про продовження режиму припинення вогню на Донбасі.

"Зустріч політичних радників нормандської четвірки пройде протягом поточного місяця", - уточнив Єрмак.

Він не виключив, що можливо відбудеться не одна зустріч з цього питання, проте точної дати переговорів поки немає.

"Цілком можливо, що цього разу зустріч буде очною, а не в режимі відеоконференції. Це позиція всіх учасників Нормандського формату", - додав глава ОП.

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Нормандські переговори - про що повідомлялося раніше:

  • Нагадаємо, остання зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та РФ відбулася 19 квітня в режимі відеоконференції. За її підсумками сторони підтвердили прагнення до дотримання перемир'я на Донбасі, узгодженого 22 липня 2020 року.
  • Як заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, троє з чотирьох лідерів країн нормандської четвірки-президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель - згодні з необхідністю проведення нормандського саміту. Однак для цього необхідно виконати домовленості, досягнуті сторонами в Парижі в грудні 2019 року.
  • Раніше глава офісу президента України Андрій Єрмак після завершення засідання радників лідерів країн нормандської четвірки заявив, що Україна сформувала безліч пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню на Донбасі.
  • За словами Єрмака, питання про приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу не обговорювалося.
нормандський формат ТКГ новини України Офіс президента Андрій Єрмак
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