Єрмак назвав терміни та формат переговорів радників нормандської четвірки

Плануються переговори про продовження режиму припинення вогню на Донбасі, підкреслив глава ОП.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про перспективи чергового раунду переговорів між політичними радниками Нормандської четвірки.
Як підкреслив він у коментарі агентству Інтерфакс-Україна, вже в травні планується провести переговори щодо досягнення домовленості про продовження режиму припинення вогню на Донбасі.
"Зустріч політичних радників нормандської четвірки пройде протягом поточного місяця", - уточнив Єрмак.
Він не виключив, що можливо відбудеться не одна зустріч з цього питання, проте точної дати переговорів поки немає.
"Цілком можливо, що цього разу зустріч буде очною, а не в режимі відеоконференції. Це позиція всіх учасників Нормандського формату", - додав глава ОП.
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Нормандські переговори - про що повідомлялося раніше:
- Нагадаємо, остання зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та РФ відбулася 19 квітня в режимі відеоконференції. За її підсумками сторони підтвердили прагнення до дотримання перемир'я на Донбасі, узгодженого 22 липня 2020 року.
- Як заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, троє з чотирьох лідерів країн нормандської четвірки-президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель - згодні з необхідністю проведення нормандського саміту. Однак для цього необхідно виконати домовленості, досягнуті сторонами в Парижі в грудні 2019 року.
- Раніше глава офісу президента України Андрій Єрмак після завершення засідання радників лідерів країн нормандської четвірки заявив, що Україна сформувала безліч пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню на Донбасі.
- За словами Єрмака, питання про приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу не обговорювалося.