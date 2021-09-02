Єрмак розповів про плани Зеленського щодо Північного потоку-2

Єрмак висловився про Північний потік-2 / УНІАН

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом розповів, що президент України хоче, щоб США приєдналися до переговорів у нормандському форматі.

Глава держави вважає, що в цьому форматі потрібно обговорювати питання Північного потоку-2.

За словами Єрмака, роль американської сторони в нормандському процесі може бути дуже вагомою.

"Питання Північного потоку-2 має розглядатися на рівні нормандського формату. І у зв'язку з цим абсолютно логічною є участь у цих переговорах США, тому що ми готові розглядати Північний потік-2 тільки з точки зору глобальної безпеки", - сказав Єрмак, передає РБК-Україна.

Єрмак додав, що Україна вважає російський газопровід не бізнес-проектом, а геополітичним проектом, "який зачіпає питання національної безпеки України".

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Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський в ході своєї зустрічі з делегацією США закликав Захід зупинити процес завершення будівництва газопроводу Північний потік-2. Глава держави підкреслив, що російський енергетичний проект несе загроза національній безпеці країни.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив ймовірність, згідно з якою у Росії виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Ніконов вважає, що Штати здійснять спробу зупинити СП-2 у тому випадку, якщо в Німеччині на парламентських виборах здобуде перемогу Партія Зелених.