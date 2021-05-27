Єрмак зробив заяву про припинення вогню на Донбасі

Єрмак висловився про припинення війни на Донбасі / УНІАН

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зробив нову заяву про ситуацію на Донбасі і припинення вогню.

Під час зустрічі з генсеком ОБСЄ Хельгою Марією Шмід Єрмак зазначив, що Україна поки не змогла узгодити спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню.

"Хочу вас запевнити, що Україна не зупиниться ні на хвилину в продовженні роботи, оскільки це стосується життя наших людей і безпеки нашої землі", - заявив Єрмак, передає Офіс президента.

Крім того, Єрмак повідомив, що українська сторона акцентує увагу на проблемах на Донбасі, зокрема, в перешкоджанні бойовиків в роботі місії ОБСЄ, під час переговорів на всіх міжнародних майданчиках.

Він додав, що можливості вирішення проблем зростуть при дотриманні режиму припинення вогню.

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"Ми не зупинимося, у нас немає іншої альтернативи, і ми повинні припинити цю війну і повернути наші території. Навіть якщо необхідно буде зробити тисячу спроб і тільки одна з них отримає шанс досягти результату", - додав керівник Офісу президента.

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