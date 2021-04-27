Єрмак зробив заяву про історичну зустріч Зеленського і Путіна

За словами Єрмака, зустріч двох лідерів може стати історичною.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна може стати історичною.
За його словами, він отримав доручення підготувати зустріч лідерів України і Росії, однак станом на сьогодні ні дати, ні місця зустрічі немає.
"Я отримав доручення від президента (України - ред.), тому зараз працюю над цим. Поки невідомі ні дата, ні місце проведення цих переговорів, але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато про що говорити", - сказав Єрмак.
Глава ОП додав, що Зеленському і Путіну потрібно обговорити дуже багато питань.
"Треба обговорити домовленості, які були досягнуті в грудні під час нормандського формату, треба проговорити велику кількість питань. Я вважаю, що ці переговори можуть стати знаковими, дійсно історичними", - підкреслив він.
За його словами, "треба продовжувати працювати у всіх напрямках, у всіх форматах, тому що ми не знаємо, який формат принесе нарешті очікуваний мир на нашу землю, коли ми зможемо повернути наші території, наших людей і дійсно припинити війну".
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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- В Офісі президента України не мають наміру запрошувати президента Російської Федерації Володимира Путіна до Києва. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що гіпотетичне запрошення Путіна до Києва є некоректним.