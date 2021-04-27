Єрмак зробив заяву про історичну зустріч Зеленського і Путіна

Андрій Єрмак висловився про зустріч Зеленського і Путіна / УНІАН

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна може стати історичною.

За його словами, він отримав доручення підготувати зустріч лідерів України і Росії, однак станом на сьогодні ні дати, ні місця зустрічі немає.

"Я отримав доручення від президента (України - ред.), тому зараз працюю над цим. Поки невідомі ні дата, ні місце проведення цих переговорів, але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато про що говорити", - сказав Єрмак.

Глава ОП додав, що Зеленському і Путіну потрібно обговорити дуже багато питань.

"Треба обговорити домовленості, які були досягнуті в грудні під час нормандського формату, треба проговорити велику кількість питань. Я вважаю, що ці переговори можуть стати знаковими, дійсно історичними", - підкреслив він.

За його словами, "треба продовжувати працювати у всіх напрямках, у всіх форматах, тому що ми не знаємо, який формат принесе нарешті очікуваний мир на нашу землю, коли ми зможемо повернути наші території, наших людей і дійсно припинити війну".

читайте такожУ Зеленського розповіли, навіщо президент хоче зустрітися з Путіним

Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред: