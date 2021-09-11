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Єрмак заявив, що РФ вже використовує Північний потік-2 як зброю проти України, і навів приклад

11 вересня 2021, 12:26
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Глава Офісу президента звернув увагу на біржову ціну на природний газ в Європі. Станом на п'ятницю, 10 вересня, вона знову підвищилась.

Єрмак
Андрій Єрмак зробив заяву щодо Північного потоку-2 / УНІАН

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід Північний потік-2 в якості зброї проти України.

Як розповів Єрмак на конференції YES Brainstorming, в п'ятницю, за даними біржі IC Future, в ході торгів ціна жовтневого ф'ючерсу на газ на індекс TTF перевищила 700 доларів за тисячу кубометрів, на максимумі досягнувши 57.25 євро за мегават/год.

"Ми повинні усвідомлювати всі ризики. Я недарма навів ціни вчорашнього дня - це вже відбувається (РФ використовує СП-2 в якості зброї, - ред.). Тому дії, про які ми говорили у Вашингтоні, дії, про які говорила Меркель, коли була в Києві, повинні сьогодні вже перейти від слів до реальних справ і дій", - зазначив Єрмак.

За словами глави ОП, Україна очікує письмових гарантій з боку партнерів щодо заходів, які будуть вживатися в тому випадку, якщо Росія використовуватиме Північний потік-2 в якості зброї.

Єрмак зазначив, що під час зустрічі президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і під час візиту Зеленського до Вашингтона, "ми почули, особливо від американської сторони, про конкретні кроки, які будуть ухвалені в разі того, якщо настане час Ч"".

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"Але ми все ж очікуємо, що це ляже на папір. Тому що ми маємо приклад Будапештського меморандуму. Сьогодні Україна змушена вірити не словам, а реальним крокам", - підкреслив глава ОП і додав, що механізм санкцій дійсно працював.

Як повідомляв Главред, 10 вересня голова правління російського Газпрому Олексій Міллер повідомив, що будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю завершено.

Видання Bloomberg писало, що російська газова компанія-монополіст Газпром вже незабаром може почати постачання газу через Північний потік-2. За неофіційними даними, це може статися вже 1 жовтня.

Як повідомляв Главред, глава компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив про те, що газопроводу Північний потік 2 не дозволять працювати в комерційному режимі. Також він розповів, про які гарантії енергобезпеки України домовилися Зеленський і Байден.

Угода щодо СП-2 між Німеччиною та США

США та Німеччина 21 липня оголосили про укладення угоди з приводу російського енергетичного проекту Північний потік-2. Згідно з документом, Німеччина гарантує запуск національних і європейських санкцій щодо Росії у разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін повинен посприяти у продовженні російсько-українського контракту на транзит газу до Європи ще на 10 років.

На Банковій розкритикували документ. Прессекретар президента України Сергій Никифоров сказав, що угода Штатів і ФРН щодо СП-2 нічого не гарантує Києву та є лише декларацією. Тому українська держава і надалі буде протидіяти проекту і вести переговори із Заходом.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Захід зупинити процес завершення будівництва газопроводу Північний потік-2. Глава держави підкреслив, що російський енергетичний проект несе загрозу національній безпеці країни.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив імовірність, згідно з якою у Росії виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Ніконов вважає, що Штати здійснять спробу зупинити СП-2 у тому випадку, якщо в Німеччині на парламентських виборах здобуде перемогу Партія Зелених.

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Північний потік-2 новини України Андрій Єрмак
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