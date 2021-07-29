Єрмак став головою президіуму Конгресу місцевих влад

Єрмак отримав нову посаду / УНІАН

Голова Офісу президента Андрій Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад.

Таке рішення озвучив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час обрання голови президії Конгресу місцевих і регіональних влад на спільному з Національною радою реформ засіданні в четвер у Києві.

"Ми реалізували право президії Конгресу обрати голову. Вітаю вас, Андрій Борисович", - оголосив Тимошенко.

У свою чергу Єрмак подякував за довіру і висловив сподівання, що виконає всі завдання, які перед ними ставить президент, і що Конгрес досягне тих цілей, які були визначені з початку його роботи.

"Щомісяця вищі посадові особи України та члени Конгресу розглядатимуть пропозиції обох палат та генеруватимуть рішення шляхом законодавчих ініціатив у межах повноважень Кабінету Міністрів України. Цей механізм дуже простий і дуже ефективний",– зазначив глава Офісу президента.

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Він додав, що "головною метою роботи Конгресу місцевих і регіональних влад стане реальне підвищення рівня життя кожного громадянина, задоволення потреб і захист прав українців".

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський створив Конгрес місцевих і регіональних влад у лютому цього року. Йдеться про консультативно-дорадчий орган. Конгрес повинен стати альтернативою ради розвитку громад і територій.

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"Відносини між центром і громадами повинні стати абсолютно новими, я б навіть сказав, якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими і ефективними. Для цього ми створюємо Конгрес місцевих і регіональних влад при президентові України", - прокоментував Зеленський.

Конгрес місцевих і регіональних влад - що відомо