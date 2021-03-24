ЄС і США досягли домовленостей щодо Росії

Боррель зробив заяву через агресію Росії / Reuters

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз і США досягли угоди про координацію дій по відношенню до Росії через конфронтаційний політичний курс Москви.

"Ми погодилися координувати наші зусилля у зв'язку з конфронтаційною поведінкою Росії, а також спонукати Росію відмовитися від цього шляху", - сказав Боррель в Брюсселі на спільній прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

За словами Борреля, ЄС і США будуть готові взаємодіяти з Росією з питань, що становлять спільний інтерес.

Він зазначив, що Брюссель і Вашингтон також продовжать працювати з країнами "Східного партнерства" і підтримувати суверенітет і територіальну цілісність цих держав, починаючи з України.

Зі свого боку, держсекретар США зазначив, що вони з Боррелем під час обговорення теми Росії сконцентрувалися "особливо на агресії Росії щодо своїх сусідів".

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