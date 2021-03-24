ЄС і США досягли домовленостей щодо Росії

Євросоюз і США домовилися координувати дії щодо політики РФ.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз і США досягли угоди про координацію дій по відношенню до Росії через конфронтаційний політичний курс Москви.
"Ми погодилися координувати наші зусилля у зв'язку з конфронтаційною поведінкою Росії, а також спонукати Росію відмовитися від цього шляху", - сказав Боррель в Брюсселі на спільній прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
За словами Борреля, ЄС і США будуть готові взаємодіяти з Росією з питань, що становлять спільний інтерес.
Він зазначив, що Брюссель і Вашингтон також продовжать працювати з країнами "Східного партнерства" і підтримувати суверенітет і територіальну цілісність цих держав, починаючи з України.
Зі свого боку, держсекретар США зазначив, що вони з Боррелем під час обговорення теми Росії сконцентрувалися "особливо на агресії Росії щодо своїх сусідів".
читайте такожСтало відомо, хто в Росії потрапив під нові санкції ЄС
Відносини Росії і Євросоюзу - про що раніше повідомляв Главред:
- Після подій 2014 року, коли Росія анексувала Крим і окупувала Донбас, політичні відносини Москви і Брюсселя значно погіршилися. Світова спільнота оцінює дії РФ як порушення міжнародного права. Проти російських політиків, чиновників і бізнесменів введені різні санкції Заходу.
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в одному з інтерв'ю заявив, що Москва піде на розрив відносин з Брюсселем у тому випадку, якщо Європа буде вводити санкції проти стратегічно важливих секторів російської економіки.
- Прессекретар РФ Дмитро Пєсков уточнив, що слова Лаврова були вирвані з контексту. Він сказав, що такі дії будуть розглядатися виключно як крайній захід. Росія має намір продовжувати співпрацю з ЄС.
- Президент РФ Володимир Путін звинуватив ЄС у тиску на Москву і заявив про умови діалогу.