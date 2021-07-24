Ще один цвях у кришку труни СРСР: у Львові знесли Монумент бойової слави

У Львові знесли Монумент бойової слави / ZAXID.NET

У Львові на вулиці Стрийській демонтували фігури радянського воїна та Батьківщини-матері. Вони - останнє, що залишалося від радянського Монумента слави.

Як повідомляє ZAXID.NET, остаточно розібрали монументальну композицію ввечері 23 липня. Всі її складові попрямували до музею "Територія терору".

А на місці радянського пам'ятника хочуть створити сквер пам'яті Героїв України. Водночас змінять інфраструктуру, зокрема, там з'явиться підземний паркінг і велодоріжка.

Також місцева влада обіцяє облаштувати безбар'єрний спуск в парк імені Івана Франка. Ймовірно, тут облаштують і станцію канатної дороги.

Зазначимо, рішення про демонтаж Монумента слави було ухвалено давно - у лютому 2018 року. Роботи тривали поступово і в кілька етапів. Зокрема, у грудні 2018-го почали демонтувати окремі елементи.

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У березні 2019-го знесли 30-метрову стелу Монумента слави через її аварійний стан.

А у квітні 2021 року розібрали барельєфи, розміщені у внутрішній частині. Після робітники зняли плитку під ними.

Повна назва - Монумент бойової слави Збройних сил СРСР. Відкрили його у травні 1970 року. Неподалік розташовується Академія сухопутних військ.

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