Ще один перехід "втомився": у Києві біля станції метро Героїв Дніпра впав шматок стелі

У підземному переході відвалився шматок стелі/ facebook.com/KyivOperativ

У Києві у підземному переході біля станції метро Героїв Дніпра відвалився шматок стелі.

Інцидент стався в понеділок, 12 липня, близько шостої години ранку, передає Київ Оперативний.

"Безпечні" підземні переходи. Сьогодні близько 06:00 в підземному переході на Героїв Дніпра зверху відвалився шматок стелі", - йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

facebook.com/KyivOperativ

Як повідомляв Главред 22 січня в центрі столиці сталася НП. У так званій "трубі" - підземному переході на Майдані Незалежності — обвалилася стеля.

Внаслідок інциденту дивом ніхто не постраждав. У цьому переході в центрі міста зазвичай дуже багатолюдно, оскільки там знаходиться зокрема і вхід в метро.