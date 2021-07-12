Ще один перехід "втомився": у Києві біля станції метро Героїв Дніпра впав шматок стелі

Інцидент стався у понеділок, 12 липня, близько шостої години ранку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Це вже не першій випадок у місті.
У Києві у підземному переході біля станції метро Героїв Дніпра відвалився шматок стелі.
Інцидент стався в понеділок, 12 липня, близько шостої години ранку, передає Київ Оперативний.
"Безпечні" підземні переходи. Сьогодні близько 06:00 в підземному переході на Героїв Дніпра зверху відвалився шматок стелі", - йдеться у повідомленні.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Як повідомляв Главред 22 січня в центрі столиці сталася НП. У так званій "трубі" - підземному переході на Майдані Незалежності — обвалилася стеля.
Внаслідок інциденту дивом ніхто не постраждав. У цьому переході в центрі міста зазвичай дуже багатолюдно, оскільки там знаходиться зокрема і вхід в метро.
Автор: Анна Багрій