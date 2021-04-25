Ще одна область виходить з червоної зони карантину

Львівська область вже в найближчі години вийде з червоної зони карантину.
Львівська область з 26 квітня виходить з переліку регіонів червоної зони карантину.
Таке рішення ухвалили за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов у Telegram.
Так, з 00:00 26 квітня у Львівській області введуть жовтий рівень карантину. У регіоні буде значне ослаблення карантину, але деякі обмеження все ж залишаться:
- масові заходи тільки за участю до 30 осіб, з наповненістю 1 людина на 4 м2 або заповненістю залу до 50%;
- заборонено відвідувати заклади соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку;
- заборонена робота кафе, барів, ресторанів після 22:00 і до 07:00. Але дозволяється Адресна доставка і перевезення пасажирів відбувається тільки в межах сидячих місць;
- обов'язково носити маски або респіратори в громадських будівлях.
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Зазначимо, напередодні червону зону карантину покинула Одеська область.
Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.
- Згідно зі свіжими прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, червону карантинну зону покинуть Київ і п'ять областей. Регіони повинні перейти в жовту зону наступного тижня, заявив головний санітарний лікар країни і заступник голови відомства Віктор Ляшко.
- Станом на ранок 25 квітня у червоній зоні карантину в Україні перебували 11 регіонів: Київ, Житомирська, Запорізька, Полтавська, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
Автор: Марія Тупік