Ще одна область виходить з червоної зони карантину

Львівська область виходить з червоної зони / Фото galka.if.ua

Львівська область з 26 квітня виходить з переліку регіонів червоної зони карантину.

Таке рішення ухвалили за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов у Telegram.

Так, з 00:00 26 квітня у Львівській області введуть жовтий рівень карантину. У регіоні буде значне ослаблення карантину, але деякі обмеження все ж залишаться:

масові заходи тільки за участю до 30 осіб, з наповненістю 1 людина на 4 м2 або заповненістю залу до 50%;

заборонено відвідувати заклади соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку;

заборонена робота кафе, барів, ресторанів після 22:00 і до 07:00. Але дозволяється Адресна доставка і перевезення пасажирів відбувається тільки в межах сидячих місць;

обов'язково носити маски або респіратори в громадських будівлях.

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Зазначимо, напередодні червону зону карантину покинула Одеська область.

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