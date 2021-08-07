Ще один стрибок COVID-19: в Україні коронавірусом захворіло більше тисячі людей

В Україні коронавірусом захворіло більше тисячі людей / Фото Reuters

За 06 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 72, медпрацівників – 13). Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано-534 людини;

летальних випадків-20;

одужало - 1 393 людини;

За минулу добу протестовано: методом ПЛР-22 273 особи, методом ІФА - 9 628 осіб, Експрес-тестами – 14 940 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло 2 258 532 людини; одужали - 2 190 686 осіб; смертельних випадків - 53 085; проведено ПЛР-тестувань - 11 509 815.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано:

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у Києві (176),

Харківської (100),

Одеській (76),

Дніпропетровської (75)

Херсонській (68) областях.

Нагадаємо, раніше, 5 серпня, в Україні було виявлено 1 052 нових випадків коронавірусу COVID-19. З них 81-у дітей і 37 у медичних співробітників.