Ще один стрибок COVID-19: в Україні коронавірусом захворіло більше тисячі людей

Поступово, згідно з даними МОЗ, в Україні продовжує наростати кількість тих громадян, у яких лабораторним шляхом підтверджено захворювання COVID-19.
За 06 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 72, медпрацівників – 13). Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано-534 людини;
- летальних випадків-20;
- одужало - 1 393 людини;
За минулу добу протестовано: методом ПЛР-22 273 особи, методом ІФА - 9 628 осіб, Експрес-тестами – 14 940 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіло 2 258 532 людини; одужали - 2 190 686 осіб; смертельних випадків - 53 085; проведено ПЛР-тестувань - 11 509 815.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано:
у Києві (176),
Харківської (100),
Одеській (76),
Дніпропетровської (75)
Херсонській (68) областях.
Нагадаємо, раніше, 5 серпня, в Україні було виявлено 1 052 нових випадків коронавірусу COVID-19. З них 81-у дітей і 37 у медичних співробітників.