Ще одна популярна країна Європи відкрила кордони для українців: нові правила в'їзду

України можуть їздити до Нідерландів / УНІАН

З 1 липня 2021 року свої кордони для громадян України відкрили Нідерланди. Потрапити в країну зможуть власники біометричних паспортів, незалежно від мети подорожі.

"Щойно отримали підтвердження: для українців відкрилася ще одна країна ЄС - Нідерланди. Повністю вакциновані громадяни України можуть знову насолоджуватися безвізом", - повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

За даними МЗС України, українці з сертифікатами вакцинації від коронавірусу звільняються від обов'язкового проходження карантину після в'їзду в Нідерланди. Країна визнає сертифікати вакцинації наступними препаратами:

Pfizer/BioNTech (Comirnaty);

Astra Zeneca EU (Vaxzevria);

Johnson & Johnson (Janssen);

Moderna (Spikevax);

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria);

Serum Institute of India (Covishield);

Sinopharm BIBP;

Sinovac.

Якщо мандрівник не має сертифіката про вакцинацію, то йому потрібно обов'язково мати негативний тест на коронавірус або сертифікат про одужання від COVID-19.

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Але довідка про одужання повинна бути видана компетентним органом охорони здоров'я країни ЄС.

Відкриття кордонів для українців - про що раніше повідомляв Главред:

Європейський Союз 26 лютого ухвалив рішення про те, що у зв'язку зі складною ситуацією в Європі, пов'язаною з епідемією COVID-19, кордони для туристичних і нецільових поїздок в країнах ЄС відкривати поки не будуть.

Лідери країн ЄС домовилися про створення системи так званих Сovid-паспортів. Це документи, що підтверджують вакцинацію осіб, які відправляються на територію європейських держав. Брюссель планує ввести такі сертифікати вже до літа, щоб встигнути до початку туристичного сезону.

Вже влітку 2021 року Євросоюз може відкрити в'їзд для туристів, які отримали щеплення від коронавірусу вакцинами, які схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).