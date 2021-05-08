Ще одна країна зобов'язалася підтримати вступ України до ЄС

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський і президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну Декларацію про європейські перспективи України.

Як повідомляє Офіс президента, президенти провели відеоконференцію.

"За результатами розмови була підписана спільна Декларація про європейську перспективу України, в якій лідери двох держав привітали значний прогрес, досягнутий у реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи "Східне партнерство" і висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України в Європейський союз", - йдеться в заяві.

Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС в майбутньому і погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну, коли наша держава буде готова до цього відповідального кроку.

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Зеленський подякував Латвії та її президенту за підтримку України.

"Латвія готова допомогти своїм професійним досвідом в управлінні реформами та європейської інтеграції. Я дуже сподіваюся, що в цьому десятилітті Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, здійснивши всі необхідні реформи", - сказав Левітс.

Крім того, Левітс заявив, що візьме участь у саміті Кримської платформи.

Варто зазначити, що першим Декларацію про європейську перспективу України підписав президент Литви Гітанас Науседа, а 4 травня Декларацію про європейську перспективу України підписав президент Польщі Дуда.

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Заява Зеленського про вступ України до ЄС - про що раніше повідомляв Главред: