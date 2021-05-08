Ще одна країна зобов'язалася підтримати вступ України до ЄС

Президент Латвії письмово затвердив підтримку європейських перспектив України.
Президент України Володимир Зеленський і президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну Декларацію про європейські перспективи України.
Як повідомляє Офіс президента, президенти провели відеоконференцію.
"За результатами розмови була підписана спільна Декларація про європейську перспективу України, в якій лідери двох держав привітали значний прогрес, досягнутий у реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи "Східне партнерство" і висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України в Європейський союз", - йдеться в заяві.
Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС в майбутньому і погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну, коли наша держава буде готова до цього відповідального кроку.
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Зеленський подякував Латвії та її президенту за підтримку України.
"Латвія готова допомогти своїм професійним досвідом в управлінні реформами та європейської інтеграції. Я дуже сподіваюся, що в цьому десятилітті Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, здійснивши всі необхідні реформи", - сказав Левітс.
Крім того, Левітс заявив, що візьме участь у саміті Кримської платформи.
Варто зазначити, що першим Декларацію про європейську перспективу України підписав президент Литви Гітанас Науседа, а 4 травня Декларацію про європейську перспективу України підписав президент Польщі Дуда.
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Заява Зеленського про вступ України до ЄС - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент Володимир Зеленський 3 травня заявив, що Євросоюз повинен не запрошувати Україну протягом 20 років в наднаціональне об'єднання, а бачити там Київ, причому в якості рівноправного партнера.
- За словами Зеленського, українська держава у військовому протистоянні на сході країни відстоює не тільки інтереси Києва, а й безпеку Європейського континенту.