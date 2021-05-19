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Ще одна країна офіційно зобов'язалася підтримати вступ України до ЄС

19 травня 2021, 23:08
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Естонія показала підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Україна ЄС
Вступ України до ЄС / Фокус

Естонія офіційно підтримала намір України в отриманні повноправного членства в Європейському Союзі. Таким чином це четверта країна, яка офіційно підтримала євроінтеграцію України.

"У документі зазначено, що Естонія послідовно підтримувала курс на європейську інтеграцію України, вона підтримує реформи, які Україна здійснює на цьому шляху, вона готова допомагати Україні у виконанні критеріїв членства. Як результат – Естонія сьогодні чітко зафіксувала, що бачить Україну в Європейському Союзі, і коли Україна буде готова подати заявку на членство, Естонія, безумовно, буде підтримувати таку заявку", – повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Зазначена спільна заява стала четвертим документом, який показав підтримку з боку держав-членів ЄС європейських перспектив України.

Крім того, Естонія показала підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також важливість співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес, зокрема – діджиталізації.

"Весь цей важливий спектр наших двосторонніх відносин був відповідним чином зафіксований у спільній заяві", - резюмував Жовква.

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Як сказав він, підтримка європейськими партнерами європейських перспектив України тільки зростає.

Варто зазначити, що першим декларацію про європейську перспективу України підписав президент Литви Гітанас Науседа, а 4 травня декларацію про європейську перспективу України підписав президент Польщі Дуда. 8 травня президент Латвії Єгілс Левітс підтримав вступ України до ЄС.

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Заява Зеленського про вступ України до ЄС - про що раніше повідомляв Главред:

  • Президент Володимир Зеленський 3 травня заявив, що Євросоюз повинен не запрошувати Україну протягом 20 років в наднаціональне об'єднання, а бачити там Київ, причому в якості рівноправного партнера.
  • За словами Зеленського, українська держава у військовому протистоянні на сході країни відстоює не тільки інтереси Києва, а й безпеку Європейського континенту.

Євросоюз Естонія
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