УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ще в чотирьох областях встановлять камери фіксації порушень ПДР: хто отримає "листи щастя"

25 липня 2021, 18:38

Камери фіксації ПДР запрацюють у понеділок, 26 липня

фотокамера, відеокамера, фотофіксація, відеофіксація
Камери фіксації ПДР почнуть працювати вже завтра / auto.ria.com

У понеділок, 26 липня, камери фіксацій порушень правил дорожнього руху запрацюють ще в чотирьох регіонах України. Приховані "поліцейські" встановлять у Харкові, Кропивницькому, Кіровоградській та Житомирській областях.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, камери фото і відеофіксації почнуть працювати з 12:00.

У Кіровоградській області камери будуть встановлені:

  • на 248 км + 169 автодороги М-05 в напрямку Одеси (обмеження швидкості 110 км / год);
  • на 253 км + 462 автодороги М-05 в напрямку. Київ (обмеження швидкості 110 км/год).

У Житомирській області камери будуть встановлені:

  • на 94 км + 461 автодороги М-06 в напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км/год);
  • на 94 км + 686 автодороги М-06 у напрямку Житомира (обмеження швидкості 110 км / год);
  • на 97 км + 297 автодороги М-06 у напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км / год);
  • на 97 км + 627 автодороги М-06 у напрямку Житомира (обмеження швидкості 110 км / год);
  • на 158 км + 305 (С.БЕРЕЗІВКА, Житомирського району) автодороги М-06 у напрямку Рівного (обмеження швидкості 50 км/год).

У Кропивницькому запрацюють на:

  • вулиці Яновського, 65, в напрямку вулиці Ушакова (обмеження швидкості 50 км / год);
  • вулиці Холодноярська, 196, у напрямку вулиці Короленка (обмеження швидкості 50 км / год);
  • вулиці Полтавська, 40, у напрямку вулиці Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год).

У Харкові відеофіксація буде встановлена:

  • на проспекті Московському, 118, в напрямку вулиці Соїча (обмеження швидкості 50 км/год).

Нагадаємо, наприкінці минулого року заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко відзвітував про перші 45 днів роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

За словами міністра за час роботи камер швидкість руху автомобілів в місцях їх установки зменшилася в п'ять разів.

ПДР видеокамеры новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Ще в чотирьох областях встановлять камери фіксації порушень ПДР: хто отримає "листи щастя"». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на осінь-зиму 2021-2022 входить одяг кольору фуксії, блідої троянди і весняного озераУ моду на осінь-зиму 2021-2022 входить одяг кольору фуксії, блідої троянди і весняного озера Майже гола Дженніфер Лопес здивувала красою і підтвердила відносини з АффлекомМайже гола Дженніфер Лопес здивувала красою і підтвердила відносини з Аффлеком Дуейн Джонсон відмовився від зйомок у Форсажах і натякнув на брехню Він ДізеляДуейн Джонсон відмовився від зйомок у Форсажах і натякнув на брехню Він Дізеля Російський телеекран готує глядача до війни з людожерами-українцямиРосійський телеекран готує глядача до війни з людожерами-українцями В Україні з вересня злетять ціни на продукти: що подорожчає найбільшеВ Україні з вересня злетять ціни на продукти: що подорожчає найбільше

Останні новини

14:05

У Дніпрі матері хлопчика, який загинув від травми у фонтані, загрожує великий тюремний термін

14:02

У Чернівцях Вінницької області "Велике будівництво" вперше за 50 років відновлює міст

14:00

Ведучий 1+1 заінтригував зізнанням про швидке весілля і яскравими фото

13:50

Високий рівень цієї речовини в крові в молодому віці веде до Альцгеймера Відео

13:48

Українцям назвали термін для встановлення газових лічильників: кого це стосується

Реклама
13:46

На Донбасі ворог вдарив по силах ООС з гармат: серед бійців ЗСУ багато поранених Відео

13:40

Перетягували завантажений рудою самоскид: у Кривому Розі 8 стронгменів встановили рекорд України

13:18

Тіна Кароль ніжно показала груди в спокусливій білизні

13:06

Toп-10 країн, в які українці їдуть найчастіше, включає й Росію: інфографіка

13:06

Любовний гороскоп на тиждень 26 липня - 1 серпня: флірт, романтика і любовні авантюри

12:58

Вчені зробили відкриття, яке допоможе при лікуванні різних видів раку Відео

12:56

Стало відомо, куди зникають гроші абонентів мобільного зв'язку: як уберегтися від шахрайства

12:49

Штрафи та нові цифри в платіжках: киян попередили про зміни при оплаті комуналки Відео

12:16

ЗМІ назвали імена двох кандидатів на посаду посла США в Україні

12:11

"Вакцинуйтеся прямо зараз": у ВООЗ назвали терміни спалаху штаму Дельта в Україні Відео

12:08

Повз вакцину: штам Дельта вислизає від імунної системи - Голубовська Відео

12:06

У горах Індії стався руйнівний каменепад: загинули 9 туристів, троє - постраждали Відео

11:51

В Україні введуть нові тарифи на світло - Міненергетики Відео

11:24

Лукашенко може використовувати російські війська у Білорусі для шантажу України - Тихановська Відео

11:23

Місячний гороскоп на тиждень 26 липня - 1 серпня: хто зустріне свою другу половинку і втілить мрії

Реклама
11:20

Пішла шукати маму у відкрите вікно: у Запоріжжі нацгвардієць врятував дворічну дівчинку від смерті Відео

11:17

Розжарить до +36 градусів: українців попередили про повернення екстремальної спеки Відео

11:16

У київських дворах братимуть гроші за парковку

11:09

Вживання улюбленого всіма овоча може збільшити ризик трьох серйозних захворювань Відео

10:49

"Хочу пожити без шаблі": Харлан взяла паузу в кар'єрі після провалу на Олімпіаді в Токіо Відео

10:38

У Київській області різко злетіла вартість проїзду в маршрутках: названо нові ціни Відео

10:33

Одна виривалася, інша несамовито волала: на Вінниччині затримали ґвалтівника дівчат-підлітків Відео

10:19

Фінансовий гороскоп на тиждень 26 липня - 1 серпня: кого чекає успішний шопінг, а кого - режим економії

09:53

Україна перетворюється на Грецію: синоптик назвав терміни незворотного феномену Відео

09:47

У мережі показали, як Чорногору "омивають" хвилі хмар: чаруюче відео карпатського "моря" Відео

09:41

"Московити вміють добре брехати і красти": в РФ "привласнили" американський винищувач

09:00

Мільярдні збитки і транзит від РФ "на нулі": що чекає Україну після запуску СП-2

08:57

Облив викладача фекаліями: на Буковині до скандального батька студента прийшли силовики Відео

08:21

Рекорд: зафіксовано мінімум жертв COVID-19 в Україні за добу з початку року Відео

08:15

Дельта-штам серйозно загрожує Україні: епідеміолог дав сумний прогноз Відео

08:04

В Україну повертається аномальна спека Відео

08:01

Крах СП-2 і удар по планах Байдена: журналіст заявив про бунт в Білому домі через Росію Відео

07:47

Чого чекати вакцинованим від "Дельти" Погляд

07:32

Українську армію потрібно готувати до можливого застосування зброї для звільнення Донбасу - Гримчак

07:10

Десант на півдні України і захоплення острова Зміїний: Саакашвілі розкрив нові плани Путіна Відео

Реклама
06:53

Мовний скандал у Харкові: продавчиня намагалася обдурити власника і залишилася без роботи

06:40

Земельне питання стане турбодрайвером тисяч конфліктів між українцями Погляд

06:02

Стане дуже спекотно: кліматолог закликала готуватися до пекла в Україні Відео

05:28

"Досить клеїти дурня - повертайтеся до Росії": віцеспікер Держдуми образив Україну Відео

05:02

Дочка Міка Джаггера топлес викликала фурор ідеальними формами

04:22

10 простих способів привести себе у форму влітку: поради від профі

03:51

У моду на осінь 2021 повертаються чарівливі спідниці в стилі 50-х, які змінюють ходу Відео

03:02

Надя Дорофєєва в крихітному бікіні звела з розуму красою на домашній вечірці

02:16

Астрологи назвали довгожителів серед знаків Зодіаку Відео

01:37

Шутер Plants vs Zombies і теніс: стала відома серпнева добірка ігор PS Plus Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти