Ще в чотирьох областях встановлять камери фіксації порушень ПДР: хто отримає "листи щастя"

Камери фіксації ПДР почнуть працювати вже завтра / auto.ria.com

У понеділок, 26 липня, камери фіксацій порушень правил дорожнього руху запрацюють ще в чотирьох регіонах України. Приховані "поліцейські" встановлять у Харкові, Кропивницькому, Кіровоградській та Житомирській областях.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, камери фото і відеофіксації почнуть працювати з 12:00.

У Кіровоградській області камери будуть встановлені:

на 248 км + 169 автодороги М-05 в напрямку Одеси (обмеження швидкості 110 км / год);

на 253 км + 462 автодороги М-05 в напрямку. Київ (обмеження швидкості 110 км/год).

У Житомирській області камери будуть встановлені:

на 94 км + 461 автодороги М-06 в напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км/год);

на 94 км + 686 автодороги М-06 у напрямку Житомира (обмеження швидкості 110 км / год);

на 97 км + 297 автодороги М-06 у напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км / год);

на 97 км + 627 автодороги М-06 у напрямку Житомира (обмеження швидкості 110 км / год);

на 158 км + 305 (С.БЕРЕЗІВКА, Житомирського району) автодороги М-06 у напрямку Рівного (обмеження швидкості 50 км/год).

У Кропивницькому запрацюють на:

вулиці Яновського, 65, в напрямку вулиці Ушакова (обмеження швидкості 50 км / год);

вулиці Холодноярська, 196, у напрямку вулиці Короленка (обмеження швидкості 50 км / год);

вулиці Полтавська, 40, у напрямку вулиці Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год).

У Харкові відеофіксація буде встановлена:

на проспекті Московському, 118, в напрямку вулиці Соїча (обмеження швидкості 50 км/год).

Нагадаємо, наприкінці минулого року заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко відзвітував про перші 45 днів роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

За словами міністра за час роботи камер швидкість руху автомобілів в місцях їх установки зменшилася в п'ять разів.