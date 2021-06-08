Якщо Росія готова: Арестович пояснив, на що Київ обміняє воду для Криму

Арестович пояснив, на що Київ обміняє воду для Криму / Reuters

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі і радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, при якому сценарії можливо пустити воду з України в анексований Росією Крим, тобто припинити водну блокаду півострову.

За його словами, такий варіант можливий - але від Росії в цьому випадку будуть потрібні "дуже серйозні поступки". Про це Арестович розповів в інтерв'ю Телеграф.

"Вона (позиція Києва з питання водної блокади Криму – ред.) може змінитися тільки з точки зору дуже серйозних поступок з боку Росії. Наприклад, воду в Крим можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ із Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах. Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити? Навіщо вона витрачала ці ж роки, тисячі життів, санкції?" - пояснив представник Києва.

Нагадаємо, Україна після окупації Криму припинила постачати воду на півострів. У Києві стверджують, що в Автономній Республіці достатньо води для місцевого населення. Водного ресурсу не вистачає для потреб Росії.

На захопленому росіянами півострові в останні роки виникла проблема маловоддя. Запаси водного ресурсу в Криму істотно скоротилися, а місцеві жителі змушені отримувати воду за графіком.

Україна готова відновити подачу води до Криму тільки в тому випадку, якщо там зафіксують гуманітарну катастрофу.

Представник "влади Криму" Володимир Константинов заявляв, що навіть якщо Україна прийме рішення про відновлення поставок води, інфраструктура півострова до цього технічно не готова.

Водна блокада Криму: новини

15 березня самопроголошена "влада" анексованого Криму звинуватили Україну у водній блокаді півострова і мають намір в судовому порядку стягнути з Києва від 10 до 20 трильйонів рублів. Це приблизно 136-270 мільярдів доларів США.

20 квітня російська сторона назвала екс-президентів України Петра Порошенка та Леоніда Кравчука головними організаторами водної блокади окупованого Криму. Їх зібралися судити.