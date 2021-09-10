Є ймовірність війни України і Росії - Зеленський

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський допустив можливість повномасштабних військових дій проти Росії. Про це він заявив у Києві в ході форуму YES Brainstorming.

За словами українського президента, військовий сценарій розвитку подій - найбільш страшний для України.

"Вважаю, що це буде найбільша помилка РФ. Після цього ніколи не існуватиме сусідства РФ, України та Білорусі. Це найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така є ймовірність", - сказав президента.

Крім того, Зеленський вказав на той факт, що Росія вже сім років веде на Донбасі військову агресію проти України, проте міжнародне співтовариство займається, в більшості своїй, декларативними заходами.

читайте такожКулеба пояснив, чому необхідна зустріч Зеленського і Путіна

Реклама

Нагадаємо, раніше спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відповів на заяви Росії про "деградування" ситуації з безпекою на Донбасі.

За словами Ніколаєнка, Росія "відчайдушно намагається перекласти відповідальність з хворої голови на здорову" за конфлікт на сході України.

"Російська Федерація відчайдушно намагається перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Сумлінне виконання взятих на себе мирних зобов'язань все частіше підміняється гучними політичними заявами. РФ має можливість не на словах, а на ділі довести наявність політичної волі завершити розв'язаний нею збройний конфлікт з Україною: віддати наказ підконтрольним їй збройним угрупованням на Донбасі неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, припинити саботаж роботи Тристоронньої контактної групи, розблокувати виконання рішень лідерів Нормандського формату", — заявив Ніколенко.