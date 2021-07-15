"Цього літа": у Байдена анонсували візит Зеленського, але не уточнили дату

Джо Байден / Reuters

В Адміністрації президента Джо Байдена прокоментували планований візит президента Володимира Зеленського до США.

У повідомленні на сайті Білого дому не називається конкретної дати візиту президента України Вашингтон.

Водночас у Білому домі підкреслили, що візит президента України до США очікується цього літа.

"Коли цього літа президент розмовляв з президентом Зеленським, він запросив його відвідати Вашингтон цього літа. Ми ніколи не уточнювали, в якому місяці це буде відбуватися, і все ще очікуємо візиту президента Зеленського в Білий дім цього літа, але поки не можемо оголосити дату", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на допомогу США в завершенні війни на сході України, приєднавшись до переговорів у Нормандському форматі або беручи участь у будь-якому іншому паралельному форматі.

"Чого ми очікуємо від зустрічі з президентом США? Конкретики, розуміння, питання: оборона, Безпека, Економіка. За всіма трьома напрямками, я вважаю, ми повинні розуміти, як ми можемо співпрацювати, де дійсно США нас будуть підтримувати",