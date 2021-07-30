"Це буде арешт": адвокат Чауса розповів, куди відвезли скандального екссуддю

Микола Чаус знайшовся після викрадення / УНІАН

Колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколк Чауса, виявленого в одному з сіл Вінницької області, везуть до Києва в Національне антикорупційне бюро України.

Як повідомив його адвокат Юліан Балан, дружина підтвердила, що на оприлюднених фото саме Чайс.

"Я поспілкувався з його адвокатом з Києва, ми дізналися, що його зараз везуть в НАБУ. Поспілкувався з його дружиною, вона стверджує, що це він, і фотографія, напевно, досить свіжа. Припускаю, що це єдина можливість легалізувати його перебування на території України після того, як його викрали, і той факт, що він зараз з'явився і його взяли в СБУ або НАБУ або інші органи, - напевно, це буде арешт і далі кримінальне провадження у справі, якій він був оголошений в розшук", - розповів адвокат, передає Україна 24.

Зазначимо, сьогодні, 30 серпня, екссуддя Микола Чаус, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, був виявлений у Вінницькій області.

Як повідомляє Цензор.нет з посиланням на джерело в правоохоронних органах, в поліцію подзвонив житель села Мазурівка і повідомив, що виявив екссуддю.

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Чаус розповів, що був викрадений невідомими особами і підтвердив, що є екссуддею Дніпровського райсуду Києва. В ході перевірки стало відомо, що ця людина перебуває в розшуку НАБУ за ч.4 ст. 368 КК - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Справа судді Чауса - про що раніше повідомляв Главред:

Суддю Миколу Чауса підозрюють в отриманні хабара на суму 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. За версією слідства, служитель Феміди закопав неправомірну вигоду в банках в городі. Заарештувати Чауса не вдалося, так як Верховна Рада не змогла оперативно розглянути дане питання.

У листопаді 2016 року Чауса оголосили в міжнародний розшук, після чого він поїхав до Молдови і здався місцевій владі.

У квітні 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку зробив заяву про викрадення судді Чауса. За його словами, суддю викрали іноземці, які в'їхали на територію молдавської держави з України.

Один з підозрюваних у викраденні судді Чауса був затриманий 9 травня в Кишиневі.

19 травня Чаус виклав у мережу нове відео, в якому зробив заяву про свій намір приїхати в Україну і разом з адвокатами відповісти українському суспільству, НАБУ і ДБР на питання, пов'язані з його викраденням. Як стверджував суддя, з міркувань безпеки він прийняв рішення передати правоохоронцям матеріали на осіб, яких він пов'язує зі своїм викраденням.