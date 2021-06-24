"Це була жесть!": з'явилося відео з салону літака з українцями під час термінової посадки

Рейс Київ-Батумі терміново повернувся в аеропорт / pixabay

24 червня літак SkyUp рейсу PQ0421 Київ-Батумі вилетів з України об 11:49, але змушений був терміново повернутися в аеропорт Бориспіль.

За словами представників SkyUp, їх літак, що прямував до Грузії, через 40 хвилин після вильоту змушений був повернутися в Бориспіль. Посадка пройшла в звичайному режимі о 12:30.

Всі пасажири були в безпеці, ніхто не постраждав. І вже найближчим часом всі відправляться в Батумі іншим літаком цієї ж авіакомпанії.

"Ми дбаємо про безпеку пасажирів, тому після виникнення позаштатної ситуації на борту досвідчений екіпаж згідно з міжнародними правилами повернувся в найближчий аеропорт. Ми розуміємо, що ця ситуація створила незручності для наших пасажирів. Ми забезпечимо їх харчуванням і напоями. Просимо вибачення і сподіваємося на розуміння, адже саме безпека польоту є нашим головним пріоритетом. Запевняємо, що всі пасажири полетять в Батумі максимально оперативно іншим літаком SkyUp", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці компанії.

Причини повернення літака зараз з'ясовують технічні фахівці.

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У коментарях до публікації пасажири рейсу PQ0421 діляться своїми враженнями від пережитого.

Також припускають, що причина "розвороту" літака - розгерметизація салону.

"Припинила працювати система кондиціонування повітря. По салону поширився сильний запах гару. Пахло горілою ізоляцією", - розповів Віталій Редько.

"Це була жесть. Ось так це виглядало зсередини", - каже пасажир.

На кадрах видно, що всіх пасажирів стюардеси попросили надіти кисневі маски.

"Все було добре, злетіли за планом і тут через 15 хвилин польоту без попередження перед обличчям випадають кисневі маски. Дуже страшно. Оголошують про можливу розгерметизацію в літаку. Персонал молодці, вони без найменшого натяку на паніку спокійно робили свою роботу і, найголовніше, призупинили паніку в літаку, всіх заспокоїли і запевнили, що нашому життю нічого не загрожує", - розповіла Тетяна Круті.

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При цьому деякі пасажири відмовилися летіти в Батумі іншим літаком SkyUp.

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