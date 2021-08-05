"РФ стирила в нас назву": Ніцой запропонувала перейменувати російську мову у "московську"

Ніцой дала нову назву російській мові: / УНІАН

Українська письменниця і громадський діяч Лариса Ніцой обурилася тим, що в Україні, як і раніше, не хочуть відмовлятися від російської мови і дала їй нову назву – "московська". За її словами, така назва є історично правильною.

"Я називаю цю мову московською і це правильна її назва. Закликаю усіх називати Росію Московією, їхньою історичною назвою. Бо російська мова - наша назва, у нас стирена", – висловила переконання Ніцой в ефірі програми "Реальна політика. Підсумки" на телеканалі "Україна 24".

Письменниця розповіла історію про діалог з російськомовною продавчинею в Києві на Подолі. Під час бесіди з письменницею жінка, яка продавала солодощі, висловила свою підтримку і заявила, що всім українцям потрібен "чарівний пендаль", щоб перейти на українську. І таким "пенделем" є закон про українську мову.

Вона також вказала, що її обурює засилля російської мови на українському ТБ і радіо, в політикумі, громадському просторі і навіть просто в побуті. Ніцой наполягає на тому, що російська мова українцям не потрібна, але її дуже багато всередині країни, а "все спілкування наше і далі триває за звичкою московською мовою".

Мовний закон в Україні

Нагадаємо, що 16 липня 2021 року набули чинності чергові норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тепер на українську мову, крім сфери обслуговування, перейшли:

концерти та розважальні шоу;

виставки та екскурсії;

театри і музеї;

українською повинні демонструватися всі фільми і серіали на телебаченні;

книжкові магазини будуть зобов'язані мати більшість книг українською.

Раніше Главред вже повідомляв, що Ніцой зі смаком присоромила групу Green Grey через російську мову. Письменниця вважає, що виконавці повинні показати свій патріотизм піснями українською, а не скаргами на "утиски".