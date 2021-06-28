"Це жах": у Скадовську коня "перетворили" на зебру та катали на ній туристів

У Скадовську коня розмалювали в зебру

У Херсонській області в місті Скадовську власники коня перефарбували його в зебру, а після цього вивели на пляж, щоб "шокувати" відпочиваючих. Однак, користувачі Мережі стали яро обурюватися таким способом заробітку, пише Telegram-канал "Ху*вий Херсон".

На опублікованих фото видно, що на коні катають дітей по березі моря. Тварину настільки реалістично розмалювали, що деякі навіть засумнівалися в тому, чи не справжня це зебра.

У коментарях користувачі пишуть, що господарі коня знущаються над твариною: "нехай на своїх горбах катають людей", "десь в паралельному всесвіті батьки маленьких дітей катають на собі зебр", "Це жах... як і мавпочки і поні".

читайте такожБіля турецького курорту спалахнули лісові пожежі: готелі в небезпеці

Раніше Главред писав про те, що в Запорізькій області на популярному курорті в Кирилівці відпочиваючі скаржаться на небезпечну кільчасту сколопендру. Ця комаха може викликати сильний опік і алергічну реакцію.

Укуси сколопендри дуже болючі. Після них може з'явитися сильний головний біль, висока температура, тремтіння рук і ніг.

Отруйні сколопендри були поширені на півдні Європи, в Африці і Південній Америці. Всього є більше 600 видів отруйних багатоніжок. В Україні вони з'явилися через підвищення температури повітря. Сколопендра розміром 10-15 сантиметрів, може сягати 20-30 сантиметрів. Вона швидко бігає і легко проникає в будь-які щілини.