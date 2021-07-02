"Це лютий треш": у Раді міністру оборони принесли після скандалу з курсантками жіночі туфлі

Міністру оборони принесли жіночі туфлі

У Верховній Раді обурилися, що курсанток-військовослужбовців хочуть відправити на військовий парад на честь Дня Незалежності марширувати на туфлях з підборами. На сьогоднішньому пленарному засіданні віцеспікер Олена Кондратюк і ще низка депутатів виступили проти такого знущання над військовослужбовцями.

Вона нагадала, що на сьогоднішній день у ЗСУ служать понад 31 тисяч жінок, з них понад 4,1 тисячі є офіцерами, а статус учасника бойових дій отримали понад 13,5 тисяч жінок.

"Ви знаєте, як багато жінок надихнулися після цих змін йти і служити у військах. І як можна зганьбити цю просту ідею натхнення? Це провести військовий парад до 30-річчя нашої Незалежності, де військові жінки повинні крокувати на підборах. Цей лютий треш, вибачте, ми побачили на сайті Міністерства оборони. Пане міністре оборони, Ви так наближаєте нашу армію до стандартів НАТО?",- сказала Кондратюк.

Але на цьому не закінчилося - жінки-нардепи принесли Тарану кілька пар жіночих туфель на підборах.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в День Незалежності України, 24 серпня, в центрі Києва відбудеться урочистий концерт і військовий парад.

У Міністерстві оборони показали підготовку військовослужбовців до параду і спровокували обурення українців. Зокрема, їм не сподобалося, що курсантки військового вишу будуть марширувати в туфлях на підборах.