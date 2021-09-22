"Це треба робити з самого початку хвороби": лікар розповіла, як лікувати коронавірус вдома

Медик дала цінні поради / УНІАН

У разі, якщо хворий COVID-19 має легкий перебіг захворювання і лікується вдома, то йому необхідно, зокрема, стежити за температурою свого тіла, рівнем кисню в крові і здати необхідні аналізи.

Лікар-пульмонолог Світлана Гук розповіла, які ліки приймати та коли, за чим потрібно стежити і які аналізи необхідно здати. У коментарі "Укрінформу" медик поділилася, що лікування є симптоматичним, як при будь-якій вірусній інфекції.

Стежимо за температурою і сатурацією

"Якщо висока температура - знижуємо. До 38 температуру не треба чіпати, якщо вона нормально переноситься. Якщо ж у людини при цьому сильний головний біль, він не може ні сісти, ні лягти, тоді треба приймати симптоматичні препарати, і я своїм пацієнтам рекомендую не просто парацетамол, який має тільки жарознижуючі властивості, а ібупрофен. Він є в протоколі та має одночасно знеболюючі, протизапальні та жарознижуючі властивості", - порекомендувала лікар.

Медик також радить своїм пацієнтам мефенамінову кислоту, яка також має хороші протизапальні властивості, а ще вітамін С, кверцетин - препарат рослинного походження, який входить до вітамінів групи P і має спазмолітичну, антигістамінну, протизапальну дію.

читайте такожВакцинація в Україні: Голубовська розповіла, кому можна почекати з щепленням"І все це треба робити з самого початку хвороби. Не варто забувати міряти сатурацію - якщо показник таки має тенденцію до зниження, обов'язково будьте на зв'язку з лікарем, а якщо вона 92% і нижче — час викликати швидку", — запевняє медик.

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Лежати на животі та здати аналізи

Також лікар каже, що якщо у хворого коронавірусом є тенденція до зниження рівня кисню в крові, то йому корисно полежати на животі.

"І на 4-5 день треба здати аналізи, тому що ваші відчуття — це одне, нормальна сатурація — супер, але, наприклад, людина ніяк не відчуває, що у нього густа кров, який у нього рівень запальних процесів", — зазначає вона.

Йдеться про d-димер, який демонструє процеси тромбоутворення в організмі, с - реактивному білку, який може сигналізувати про рівень запалення. І чим більше показників знає лікар - тим краще.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з'явилося інноваційні ліки прямої дії на коронавірус. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, препарати вже направлені в регіони. Йдеться про 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab).