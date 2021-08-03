"Це нас вбиває": Комаровський різко висловився про " мовні норми"

Комаровський розкритикував мовний закон / скріншот

Відомий педіатр Євген Комаровський різко відреагував на існування "мовних норм" у нашій країні.

У своєму інтерв'ю на каналі Україна 24 він сказав, що не розуміє, навіщо в Україні існує мовний омбудсмен, який "рахує відсотки сказаних слів".

"Я клянуся, якби мені сказали 30 років тому, що я буду жити в країні, де буде мовний омбудсмен, я б поїхав і відвіз всю свою сім'ю. Але ми всі мовчимо", - стверджує Комаровський.

За його словами, мовчання громадян України з цього приводу нібито "вбиває нас".

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"Ми ж розуміємо, що це не те щоб бандитизм в ХХІ столітті, це низько, це принижує країну в столітті толерантності - наявність людей, які за мої гроші, за мої податки сидять і рахують відсотки сказаних слів... ми мовчимо, ми всі мовчимо. І ось це нас і вбиває", - додав Комаровський.

Нагадаємо, 16 липня в Україні розпочався новий етап втілення норм закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.