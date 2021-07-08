"Це наш ворог": у столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви

Пам'ятник дружби Києва та Москви / kyivnash.in.ua

Київська міська рада підтримала демонтаж пам'ятного знаку на честь дружби міст Києва і Москви, який встановлено у сквері на вул. Маршала Якубовського, повідомляє пресслужба партії "Голос".

За демонтаж пам'ятника проголосували представники всіх фракцій, окрім ОПЗЖ – таких 79 депутатів. 17 депутатів не голосували. Демонтувати конструкцію повинні протягом 30 днів, після чого її передадуть в майбутній музей тоталітаризму.

У Київраді зазначили, що на восьмому році анексії Криму та окупації частини Донецької та Луганської областей, подібні пам'ятники втратили своє значення і викликають значний суспільний резонанс, тому їх потрібно демонтувати.

"Ніякої дружби з Росією немає. Це наш ворог. І ніяких пам'ятників про "дружбу" в Києві бути не повинно, поки на території нашої держави залишається хоча б один окупант", – підкреслюють в політсилі.

Пам'ятник дружби Києва та Москви / Wikimapia.org

Нагадаємо, в Харківській області миттєво розвалили відновлений ОПЗЖ камінь "дружбі України та Росії". Він встиг постояти буквально кілька годин.

Раніше Львівському стадіону запропонували присвоїти ім'я Бандери. Львівська облрада виступила за перейменування стадіону Арена Львів.