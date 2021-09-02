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"Це наша внутрішня справа": на Херсонщині батьки учнів відлупцювали заступника директора ліцею

2 вересня 2021, 11:17

Зараз обставини події розслідують правоохоронці.

Школа, клас
У Херсонській області батьки побили заступника директора ліцею / otvetprost.com

В селі Благодатне Херсонської області напередодні 1 вересня, 31 серпня, під час батьківських зборів між батьками та вчителем стався конфлікт, який закінчився рукоприкладством.

Батьки посварилися із заступником директора і хтось із них вдарив жінку так, що та знепритомніла, передає портал "Херсонці". На місце події викликали "швидку". Що стало причиною конфлікту на цей час невідомо.

У місцевому відділі освіти інформацію про конфлікт у навчальному закладі підтвердили.

"Про факт побиття мені невідомо. Мене на місці не було. Це сталося близько 19 години вечора, в неробочий час. Батьки і вчителі збиралися на подвір'ї за огорожею закладу. Ми розбираємося у ситуації, яка склалася. Також працює поліція", – розповів керівник відділу освіти Олег Касаткін.

За його словами, причина конфлікту – батьки не захотіли, щоб один з вчителів був класним керівником класу, де навчаються їхні діти. Своєю чергою директор ліцею Галина Болокан відмовилася коментувати інцидент. Вона заявила, що "це їхня внутрішня справа"

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Зараз цією справою займаються правоохоронці. Виконавець обов'язків начальника відділу Нацполіції в селищі Білозерка Іван Пастух зазначив, що заступник директора ліцею подала відповідну заяву, вона зареєстрована. Матеріали за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень (ст.125 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині 73-річна жінка звинувачує старосту села у побитті. Причиною конфлікту, за її словами, став нібито неналежний вигул корови Малини, яка зазвичай паслася на траві шкільного стадіону.

Як стався конфлікт між жінкою і старостою, бачили тільки двоє сусідів. Але розповідати, що саме сталося на стадіоні і навіть давати свідчення поліції, навідріз відмовляються. У разі, якщо правоохоронці і суд доведуть винність голови сільської ради, то йому загрожує тюремне ув'язнення до трьох років.

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