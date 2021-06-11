"Це скотство": Геращенко нарвалася на жорстку відповідь ведучої в прямому ефірі

Геращенко і Мосейчук поконфліктували в прямому ефірі / скріншот

Між ведучою ток-шоу Право на владу Наталією Мосейчук і депутатом від Європейської солідарності Іриною Геращенко виникла гаряча дискусія прямо в прямому ефірі програми 10 червня.

Конфлікт спалахнув під час обговорення "плівок Медведчука", повідомляє ТСН. Геращенко звинуватила журналістів каналу 1+1 в тому, що вони нібито не висвітлюють інформацію про українських полонених.

"Я повністю підтримую вашу позицію щодо Медведчука. Наскільки ми знаємо, він є співвласником телеканалу 1+1. Тут правильні прозвучали речі щодо квартир військовослужбовцям, яких визволили з полону, але вони залишаються сьогодні без соціальних пакетів", - заявила Геращенко.

Нардеп запропонувала перерахувати 25% місячної зарплати всіх співробітників каналу на закупівлю квартир військовим.

"Я віддам всю свою зарплату за місяць. Давайте купимо ці квартири. Порошенко кільком військовослужбовцям квартири купив", - сказала Геращенко.

У свою чергу, Мосейчук нагадала, що випуски новин на 1+1 завжди починаються з інформації про ситуацію на Донбасі.

"Те, що ви зараз пропонуєте, і те, на чому ви спекулюєте, це називається скотство", - сказала ведуча Геращенко.

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Як повідомляв Главред, радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів в ефірі програми Право на владу, чому переговори про обмін полоненими йдуть повильно і як російська сторона намагається обдурити Україну.

А нардеп Ірина Геращенко повідомила, як бойовики знущалися з українців та виступила з пропозицією щодо РФ. Вона закликала створити колективний позов до Росії щодо кожного, хто катував або вбивав українців на Донбасі.