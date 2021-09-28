"Це удар, і ми відповімо": Кулеба жорстко відреагував на угоду Угорщини з російським Газпромом

Дмитро Кулеба заявив про удар по україно-угорським відносинам/ Фото УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував підписання Будапештом довгострокового контракту з російським Газпромом на постачання газу в обхід України. За його словами, ця угода вдарила по україно-угорським відносинам, і Київ готує "відповідну відповідь".

"У нас є країна Угорщина, яка є членом ЄС і НАТО, водночас має особливі відносини з Росією, і завдала удару по україно-угорським відносинам, виключивши український газопровід зі схеми поставок газу з Росії", - сказав глава МЗС в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

За його словами, "це удар" з боку Будапешта, і Київ "відповідатиме відповідно, тому що тут не повинно бути жодного жалю і співчуття".

Кулеба зазначив, що Україна перенесла засідання Міжурядової україно-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутися 29-30 вересня в Будапешті, ще до підписання Угоди між Угорщиною та Росією.

"Ми знали, що туди летить російська делегація, що ця угода буде підписана, і вони, підписуючи цей договір, вже знали про нашу позицію. Це не буде лише політичний крок - скасування засідання комісії, яка є головним органом двостороннього співробітництва. Будемо ухвалювати інші кроки для захисту інтересів України в цій ситуації", - зазначив глава зовнішньополітичного відомства.

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Контракт Угорщини з Газпромом і протест України

Про домовленість між Москвою та Будапештом стало відомо наприкінці серпня. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто не вказав, якою буде вартість газу за умовами нового контракту, проте заявив, що ціна буде "набагато вигіднішою" в порівнянні з діючими досі умовами.

27 вересня уряд Угорщини ухвалив рішення про підписання з російським концерном Газпром нового контракту на постачання газу в обхід України, розрахованого на 15 років.

Керівник компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон сказав, що газова угода Росії та Угорщини може призвести до повної або часткової зупинки транзиту російського газу через українську територію в Угорщину.

МЗС України ініціювало перенесення засідання Міжурядової україно-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

"Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, ухваленим на догоду Кремля і на шкоду національним інтересам України та україно-угорським відносинам", — заявили в українському зовнішньополітичному відомстві.

У свою чергу, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорська сторона вважає реакцію Києва спробою внутрішнього втручання у справи держави та аргументує свої дії наміром забезпечити взимку опаленням своє населення.