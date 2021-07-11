"Це жах": Нову пошту звинуватили у знищенні посилок на 2,8 тисячі доларів

Нову Пошту звинуватили в псуванні вмісту посилок / Facebook / nova.poshta.official

Нову Пошту звинуватили в псуванні вмісту посилок на 2,8 тисячі доларів під час пересилання.

Як розповів у своєму Facebook клієнт компанії Давид Хусайнов, 28 червня він замовив послугу кур'єрської доставки своєму клієнтові понад 300 мініатюрних моделей літаків.

За його слоавм, упаковку вмісту він зробив сам, а при при виклику кур'єра і самому доставщику він позначив крихкість вантажу, тому на коробці необхідно залишити спеціальний стікер.

"Коли посилка прийшла клієнту, виявилося, що на жодній коробці (а їх 62) немає стікерів. Везли як попало, в результаті всі літаки розбилися. Їх загальна вартість 2800 у. о.! Навіть деякі коробки були продірявлені, шматки бортників вирвані з м'ясом", - розповів незадоволений клієнт.

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Замовник відмовився отримувати розбитий товар, а сам Хусейнов звернувся зі скаргою і зажадав компенсацію.

"Юрвідділ тягне гуму, не поспішає. Консультанти самі собі суперечать, нічого не знають самі ні про процедуру написання претензій, ні про замовлення повернення. Ледве зміг отримати компетентну інформацію з третьої спроби! Це жах! Після такого взагалі немає бажання зв'язуватися з НП!"- резюмує чоловік.

/ Facebook/nova.poshta.official

Хусайнов зазначив, що вже вже більше 2,5 років відправляє такі посилки – і хоча таку велику партію він відправив вперше, перш моделі билися тільки в рідкісних випадках.

/ Facebook/nova.poshta.official

"Дуже шкода, що стався такий інцидент. Надайте, будь ласка, номер накладної, щоб ми могли розібратися в цій ситуації", – відповіли йому на Новій пошті.

Нова пошта принесла вибачення клієнту за пошкоджений вантаж: "Ми вже прийняли рішення про виплату компенсації клієнту, вона буде здійснена найближчим часом. Крім того, зворотня доставка буде виконана за рахунок Нової пошти. Просимо клієнтів дотримуватися правил упаковки Нової пошти при самостійному пакуванні, з ними можна ознайомитися тут".

Раніше повідомлялося, що в Києві у хлопця на Новій пошті вкрали свіжий iPhone. Хлопець прийшов забрати новенький Айфон останньої моделі, який вже був оплачений , але на пошті його здивували-мовляв, смартфона немає.

Також ми писали, що компанія запустила оновлений трекінг відправлень на сайті і в смартфоні.