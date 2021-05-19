"Це вже повний звіздець": у Дніпрі копи побили колегу на очах у начальства

Потерпілий старший сержант має намір звернутися до президента і народних депутатів.
У Дніпрі вибухнув скандал: патрульний поліцейський звинуватив колег у побитті. За його словами, колеги побили його прямо в будівлі управління патрульної поліції - на очах інших правоохоронців. Однак на допомогу хлопцеві ніхто не прийшов.
Своє звернення старший сержант патрульної поліції Максим Калиняк виклав в YouTube.
Побиття копа в Дніпрі: що сталося
Калиняк розповів, що били його в кабінеті начальника управління патрульної поліції В'ячеслава Маслюка. Той викликав патрульного до себе, щоб зачитати йому наказ.
Коли Калиняк пообіцяв все фіксувати на відео – двоє його колег вибили у нього телефон, а його самого стали бити. Причому в цей час там знаходився ще й комбат 2-го батальйону патрульної поліції.
На щастя, чоловікові вдалося вирватися і вибігти з кабінету. Він відбувся розбитим обличчям і вже викликав слідчо-оперативну групу.
Побиття копа в Дніпрі: що далі
Потерпілий старший сержант має намір відправитися до Києва. Він хоче звернутися до президента і народних депутатів, щоб доповісти їм про корупцію, яка діється в поліції Дніпра.
Побиття копа в Дніпрі: реакція громадськості
У коментарях до відео люди пишуть:
- С*ка, чого тільки в цій "недодержаві" побачиш, це вже повний звіздець, щоб поліцейський бив свого колегу. Жах, в такій структурі кожен один за одного повинен стояти, а тут таке...
- А ми хочемо, щоб вони простих людей не чіпали, вони своїх луплять!!!
- Максим бережи себе, час всім задуматися про цю ситуацію і зробити висновки, почати з себе і домагатися правди, разом ми сила.
- Хлопець, тримайся, тебе підтримує дуже багато людей, а це дуже важливо в твоєму житті!!!
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