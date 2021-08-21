Евакуація з лігва талібів: у розвідці розповіли, кого український борт вивіз з Кабула

ГУР МО провело спеціальну операцію з евакуації з Афганістану.
Україна евакуювала з захопленого талібами Афганістану українців і громадян інших країн.
Зокрема, військово-транспортний літак Іл-76МД евакуює не тільки українців, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони в Facebook.
"В результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану була евакуйована група наших співвітчизників і громадян інших держав", - йдеться в повідомленні.
За результатами переговорів з екіпажем літака відомо, що він знаходиться в безпечному повітряному просторі і прямує в Україну.
Додамо, що український літак вилетів з Кабула і деякий час перебував в Ісламабаді (Пакистан).
Захоплення Афганістану Талібаном
15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони захопили Кабул.
Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.
Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн-України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.