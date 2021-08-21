Евакуація з лігва талібів: у розвідці розповіли, кого український борт вивіз з Кабула

Українські силовики в аеропорту Кабула / Facebook / DefenceIntelligenceofUkraine

Україна евакуювала з захопленого талібами Афганістану українців і громадян інших країн.

Зокрема, військово-транспортний літак Іл-76МД евакуює не тільки українців, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони в Facebook.

"В результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану була евакуйована група наших співвітчизників і громадян інших держав", - йдеться в повідомленні.

/ Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

/ Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

За результатами переговорів з екіпажем літака відомо, що він знаходиться в безпечному повітряному просторі і прямує в Україну.

/ Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

/ Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

Додамо, що український літак вилетів з Кабула і деякий час перебував в Ісламабаді (Пакистан).

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/ Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

Захоплення Афганістану Талібаном

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони захопили Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн-України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.