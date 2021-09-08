Евакуювали весь будинок: в Умані загорілася орендована хасидами квартира

На місце прибули рятувальники та поліцейські / скріншот

В Умані, у квартирі, де проживають паломники-хасиди , загорівся кондиціонер. Пожежа пошкодила газопровід, а рятувальникам довелося евакуювати будинок через небезпеку вибуху.

Як повідомили у прес-службі МВС України в Facebook, інцидент стався ввечері, 7 вересня, в одній з квартир багатоповерхового будинку сталося коротке замикання і загоряння кондиціонера.

"Аби попередити вибух, поліцейські Черкаської області перекрили подачу газу, а рятувальники ДСНС України оперативно ліквідували загоряння", - йдеться в повідомленні.

Після проведення всіх необхідних заходів паломники-хасиди повернулися у свої будинки. Наразі встановлюються причини загоряння.

Варто зазначити, що це далеко не перший інцидент з паломниками-хасидами, який стався під час їх перебування в Умані на святкуванні Нового року (Рош ха-Шана).

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Раніше група хасидів вирішила посмажити шашлик прямо на балконі . Однак їм це не вдалося, оскільки спалахнула пожежа.На допомогу відпочиваючим приїхали пожежники, які загасили багаття за допомогою вогнегасника.

Торік представники єврейської національності влаштували розваги на одній із заправок міста Чоп Закарпатської області. Пасажири автобуса, зокрема, хасиди, вирішили розім'яти своє тіло після довгої поїздки та почали танцювати.