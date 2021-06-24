Євросоюз затвердив нові жорсткі санкції проти Білорусі / УНІАН

Країни Європейського Союзу у четвер, 24 червня, затвердили секторальні санкції проти Білорусі за примусову посадку літака авіакомпанії Ryanair (на борту якого був відомий білоруський опозиціонер Роман Протасевич) у Мінську. Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк,

"Письмова процедура Закінчилася. Тепер затверджено галузеві санкції ЄС щодо Білорусі. Вони торкнуться таких галузей, як нафта, калій, банківська справа, тютюн і технології спостереження", - написав він.

Таким чином, санкції були затверджені перед початком саміту ЄС, який відбудеться 24-25 червня в Брюсселі.

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Нагадаємо, раніше Європейський Союз ввів четвертий пакет санкцій проти білоруської верхівки, влючаючи членів сім'ї Олександра Лукашенка.

ЄС прийняв рішення заморозити активи і застосувати візові заборони проти 78 осіб, у тому числі - членів сім'ї самопроголошеного президента, а також проти 8 компаній.

Сполучені Штати Америки прийняли рішення про введення нового пакету санкцій проти компаній і деяких громадян Білорусі.

Зокрема, під обмеження потрапив Білоруський Комітет державної безпеки( КДБ), внутрішні війська країни, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС, УВС Брестського облвиконкому і Центр ізоляції правопорушників на Околишина в Мінську.