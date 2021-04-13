Затримані за оголену фотосесію в ОАЕ моделі повернулися до Києва

Дівчина пообіцяла розповісти подробиці затримання моделей в ОАЕ / скріншот

Українські моделі, яких затримали в Дубаї за оголену фотосесію, повернулися в Київ. Одна з них опублікувала відео з невеликою розповіддю про те, що відбувалося.

За її словами, "ніяких ескортниць" серед них не було, а були "дівчата, які максимум знімалися для Playboy", передає Life.

"Фарту - масті, ментам — по пащі, друзі, я відкинулася, скоро будуть подробиці... Мене немає на фотках на балконі, я не виходила на балкон голою... Всі дівчатка тут не моделі, знімалися для Playboy, і це максимум", — заявила одна з дівчат, які прилетіли на батьківщину.

За її словами, деяких її подруг "посадили у в'язницю" в Дубаї просто через порушення карантинних норм, а не через зухвалу поведінку.

Дівчина також пообіцяла розповісти історії про "бійки за хліб".

читайте такожОголення в Дубаї: стало відомо, хто "здав" українок

Затримання українок у Дубаї - про що раніше писав Главред: