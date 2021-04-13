Затримані за оголену фотосесію в ОАЕ моделі повернулися до Києва

За словами однієї з дівчат, "ніяких ескортниць" серед них не було. А проблеми з владою ОАЕ у них виникли через порушення карантинних норм.
Українські моделі, яких затримали в Дубаї за оголену фотосесію, повернулися в Київ. Одна з них опублікувала відео з невеликою розповіддю про те, що відбувалося.
За її словами, "ніяких ескортниць" серед них не було, а були "дівчата, які максимум знімалися для Playboy", передає Life.
"Фарту - масті, ментам — по пащі, друзі, я відкинулася, скоро будуть подробиці... Мене немає на фотках на балконі, я не виходила на балкон голою... Всі дівчатка тут не моделі, знімалися для Playboy, і це максимум", — заявила одна з дівчат, які прилетіли на батьківщину.
За її словами, деяких її подруг "посадили у в'язницю" в Дубаї просто через порушення карантинних норм, а не через зухвалу поведінку.
Дівчина також пообіцяла розповісти історії про "бійки за хліб".
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Затримання українок у Дубаї - про що раніше писав Главред:
- Увечері 3 квітня в соцмережах з'явилися фото і відео, на яких були зображені 13 голих жінок, що позують на балконі в Дубаї. Британське видання Mirror дізналося, що за участь у зйомках дівчат затримали.
- За попередніми даними, зйомки влаштували в рамках рекламної кампанії, в них брали участь громадянки України, Росії та Білорусі.
- У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що в Дубаї були затримані 11 наших співвітчизниць, їх звинуватили в порушенні норм суспільної моралі.
- Курортний Дубай набагато ліберальніший, ніж низка інших арабських країн, проте поліція там суворо стежить за дотриманням норм шаріату.
- За оголену зйомку дівчатам могло загрожувати до 6 місяців за ґратами.
- Представник МЗС Олег Ніколенко заявляв, що, найімовірніше, після сплати штрафу в близько 1300 доларів дівчат найближчими днями депортують з країни.