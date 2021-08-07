Фільми російською мовою загрожують нацбезпеці: Кремінь розповів, що чекає на українців

Тарас Кремінь / УНІАН

Демонстрація російськомовних серіалів і фільмів порушує мовне законодавство, згідно з яким всі стрічки повинні дублюватися українською мовою, заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Як підкреслив він в ефірі Каналу 24, це становить загрозу національній безпеці України.

"Якщо виходити з позиції Конституційного Суду України, то недотримання мовного законодавства ставить під загрозу питання національної безпеки і оборони України", - підкреслив мовний омбудсмен.

Кремінь запевнив, що з порушниками намагаються боротися, але трансляція стрічок російською залишається системним порушенням.

Раніше українська письменниця і громадський діяч Лариса Ніцой обурилася тим, що в Україні ні в яку не хочуть відмовлятися від російської мови і дала йому нова назва - "московський". За її словами, така назва є історично правильною.

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"Я називаю цю мову московською і це правильна її назва. Закликаю всіх називати Росію Московією, їх історичною назвою. Тому що російська мова - наша назва, у нас стирена", - підкреслила вона в ході чату в Главреді.

Нагадаємо, що 16 липня 2021 року набули чинності чергові норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тепер на українську мову, крім сфери обслуговування, перейшли: концерти і розважальні шоу, виставки та екскурсії, театри і музеї, українською повинні демонструватися всі фільми і серіали на телебаченні, книжкові магазини будуть зобов'язані мати більшість книг українською.