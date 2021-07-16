Фініта ля комедія: айтішницю, яка "не переварює українську", вигнали з роботи

Результати її роботи назвали незадовільними/а_polskih / Instagram

Київська блогерка під нікнеймом Анастасія польських зганьбилася, заявивши, що українська мова звучить "бридко". В IT-компанії, де дівчина до цього моменту перебувала на випробувальному терміні, вже заявили, що Анастасія у них більше не буде працювати.

У AllStars-IT підкреслили, що не поділяють поглядів дівчини щодо української мови. Там зазначили: компанія є активним учасником та організатором соціальних проєктів на благо українського суспільства – йдеться в офіційній заяві в Instagram.

Пресслужба компанії повідомила, що колеги і керівники дівчини не помічали в Анастасії ознак українофобії раніше. У горе-блогерки закінчується випробувальний термін. Зазначається, що за цей час результати її роботи оцінили як незадовільні.

"Беручи до уваги неприпустимі публічні висловлювання і результати роботи Анастасії, дівчині сьогодні офіційно повідомили про закінчення професійних відносин", – відзначили в All Stars IT.

Позиція ІТ-компанії щодо заяви Анастасії / скріншот

Деталі скандалу

У телеграм-каналі "Катарсис" звернули увагу на скандальну заяву київської блогерки. Дівчина розкритикувала нові норми закону про мову, назвавши українську мову "бридкою".

Після того як дівчина негативно відреагувала на нові норми закону про мову, її розкритикували в мережі, на що вона видалила пост, заявивши, що не хоче "принижуватися перед хворими людьми", а також подякувала за "піар".

Сама дівчина на своє звільнення поки ніяк не відреагувала.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в День вишиванки в Харкові з нагоди свята пройшов марш, який не обійшовся без скандальної історії. У Мережу потрапило відео, на якому дівчина, яка вважає себе "експертом в історії України", назвала учасників заходу" бидлом", а гасло "Слава Україні! - Героям слава!" - "нацистським".