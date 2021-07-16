Фініта ля комедія: айтішницю, яка "не переварює українську", вигнали з роботи

Сама дівчина на це поки ніяк не відреагувала.
Київська блогерка під нікнеймом Анастасія польських зганьбилася, заявивши, що українська мова звучить "бридко". В IT-компанії, де дівчина до цього моменту перебувала на випробувальному терміні, вже заявили, що Анастасія у них більше не буде працювати.
У AllStars-IT підкреслили, що не поділяють поглядів дівчини щодо української мови. Там зазначили: компанія є активним учасником та організатором соціальних проєктів на благо українського суспільства – йдеться в офіційній заяві в Instagram.
Пресслужба компанії повідомила, що колеги і керівники дівчини не помічали в Анастасії ознак українофобії раніше. У горе-блогерки закінчується випробувальний термін. Зазначається, що за цей час результати її роботи оцінили як незадовільні.
"Беручи до уваги неприпустимі публічні висловлювання і результати роботи Анастасії, дівчині сьогодні офіційно повідомили про закінчення професійних відносин", – відзначили в All Stars IT.
Деталі скандалу
- У телеграм-каналі "Катарсис" звернули увагу на скандальну заяву київської блогерки. Дівчина розкритикувала нові норми закону про мову, назвавши українську мову "бридкою".
- Після того як дівчина негативно відреагувала на нові норми закону про мову, її розкритикували в мережі, на що вона видалила пост, заявивши, що не хоче "принижуватися перед хворими людьми", а також подякувала за "піар".
- Сама дівчина на своє звільнення поки ніяк не відреагувала.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в День вишиванки в Харкові з нагоди свята пройшов марш, який не обійшовся без скандальної історії. У Мережу потрапило відео, на якому дівчина, яка вважає себе "експертом в історії України", назвала учасників заходу" бидлом", а гасло "Слава Україні! - Героям слава!" - "нацистським".