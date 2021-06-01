"Флеш-рояль" для РФ: запуск ПП-2 вб'є транзит газу через Україну - Зеленський

Північний потік-2 для РФ є "козирною ставкою", впевнений президент України.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що після запуску газопроводу з РФ до Німеччини Північний потік – 2 російська сторона зробить все можливе, щоб контракт про транзит блакитного палива через територію України не був продовжений.
В інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung він підкреслив, що якщо РФ добудує Північний потік – 2, це стане загрозою для енергетичної безпеки України та Європи.
"Росія точно нас відключить. Так, у нас є контракт. До речі, завдяки Німеччині та Франції ми в нормандському форматі домовилися про цей контракт на п'ять років. І з цих п'яти років майже два вже пройшли. Через три роки цей контракт закінчиться. Якщо вони завершать технічну сторону Північного потоку-2 цього року, він запрацює через два-три роки. І ми знаємо, що буде. Все це робиться для того, щоб наступного контракту в України не було", - сказав Зеленський.
Також він переконаний, що РФ використовує цей важіль у питаннях Донбасу і Криму.
"Північний потік-2, я вважаю, нічим не відрізняється від анексії Криму. Я поясню, чому. Щоб забрати собі Крим і мати можливість торгуватися, була розпочата війна на сході України, тоді потроху "забувається" питання Криму... . Але ми продовжували піднімати цю тему. Саме тому я вирішив створити Кримську платформу... тепер росіяни йдуть за однаковим сценарієм. Тобто у них з'являються постійні важелі для торгів", - зазначив Зеленський.
Він переконаний в тому, що Північний потік – 2 для РФ є "козирною ставкою": "Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа".
На питання, чи не посилює існування Північного потоку-2 ризики війни у зв'язку з тим, що зараз транзит газу територією України стримує можливий бліцкриг з боку РФ, Зеленський зазначив, що війна в Україні йде з 2014 року і додаткова можливість ескалації з боку РФ не буде для останньою причиною починати військові дії.
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Транзит газу через Україну - про що раніше писав Главред:
- 4 квітня глава компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон заявив, що російський Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну. Після запуску газопроводу Турецький потік транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи.
- Крім того, з 1 квітня постачання газу до Румунії будуть повністю забезпечуватися з боку Болгарії через Турецький потік.
- Зараз по південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови. Якщо буде завершено продовження Турецького потоку через Болгарію і Сербію, то Газпром переведе і транзит в Угорщину теж на Турецький потік-2. Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд кубометрів транзиту щорічно.
- Енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що російському Газпрому вигідно мінімізувати транзит газу через Україну, щоб після 2024 року новий контракт передбачав не умову "качай або плати", а використання газотранспортної системи (ГТС) України в режимі резервної.