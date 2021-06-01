"Флеш-рояль" для РФ: запуск ПП-2 вб'є транзит газу через Україну - Зеленський

Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що після запуску газопроводу з РФ до Німеччини Північний потік – 2 російська сторона зробить все можливе, щоб контракт про транзит блакитного палива через територію України не був продовжений.

В інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung він підкреслив, що якщо РФ добудує Північний потік – 2, це стане загрозою для енергетичної безпеки України та Європи.

"Росія точно нас відключить. Так, у нас є контракт. До речі, завдяки Німеччині та Франції ми в нормандському форматі домовилися про цей контракт на п'ять років. І з цих п'яти років майже два вже пройшли. Через три роки цей контракт закінчиться. Якщо вони завершать технічну сторону Північного потоку-2 цього року, він запрацює через два-три роки. І ми знаємо, що буде. Все це робиться для того, щоб наступного контракту в України не було", - сказав Зеленський.

Також він переконаний, що РФ використовує цей важіль у питаннях Донбасу і Криму.

"Північний потік-2, я вважаю, нічим не відрізняється від анексії Криму. Я поясню, чому. Щоб забрати собі Крим і мати можливість торгуватися, була розпочата війна на сході України, тоді потроху "забувається" питання Криму... . Але ми продовжували піднімати цю тему. Саме тому я вирішив створити Кримську платформу... тепер росіяни йдуть за однаковим сценарієм. Тобто у них з'являються постійні важелі для торгів", - зазначив Зеленський.

Він переконаний в тому, що Північний потік – 2 для РФ є "козирною ставкою": "Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа".

На питання, чи не посилює існування Північного потоку-2 ризики війни у зв'язку з тим, що зараз транзит газу територією України стримує можливий бліцкриг з боку РФ, Зеленський зазначив, що війна в Україні йде з 2014 року і додаткова можливість ескалації з боку РФ не буде для останньою причиною починати військові дії.

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