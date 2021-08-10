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Фото голими та пропозиція інтиму: відомого актора Талашка звинуватили в домаганнях

10 серпня 2021, 10:44

Володимира Талашка звинуватили в тому, що він робив непристойні пропозиції студенткам протягом 20 років за однією і тією ж схемою.

талашко
Володимир Талашко / Гордон

Знаменитого радянського та українського актора, викладача університету імені Карпенка-Карого 75-річного Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях.

За словами Юлії Бірзул, на момент зустрічі з Талашко їй було 15 років. Майбутня студентка приїхала до Києва, щоб підготуватися до творчого відбору, написав на сторінці в Facebook сценарист Богдан Панкрухін.

Студентки розповіли про приставання Талашка

У квартирі актора на вулиці Ярославів Вал він спочатку попросив її прийняти душ, а потім почав домагатися її під приводом фотосесії.

"Потім Талашко дістав фотоапарат і запропонував мене пофотографувати, сказав, що це його хобі, що він всіх фотографує. Я думаю:"Ну, коли приїхала вже на акторський вступати, то потрібно і фотографуватися". Тут і почалося це: "А ось тут приспустіть, тут зніміть". Так він мене роздяг по пояс, а потім почав до мене приставати. Я була просто шокована, не знала, що мені взагалі робити в цій ситуації, як все зупинити і бігти з цієї квартири. У Києві я була вперше, не розуміла, де я, мобільного телефону у мене не було, був тільки квиток додому на вечір. За цими думками, я не зрозуміла, як ми опинилися в спальні, я вже лежала на ліжку, а він мене цілував. У той момент я згадала дівчину з нашого колективу, яка постійно робила вигляд, що втрачає свідомість, привертаючи до себе увагу (так ми думали). І ось в цій ситуації я теж несподівано зробила вигляд, що втратила свідомість. Причому я це зробила двічі або тричі. Я типу приходила в себе щоб перевірити, що відбувається. Талашко дуже злякався. Він відразу почав питати, що зі мною, я чимось хворію? Я відповіла, що останнім часом зі мною таке відбувається, почала на ходу придумувати і він реально злякався", — розповіла дівчина.

У свою чергу студентка Вікторія Муштей розповіла, що Талашко під приводом репетиції з дикції запросив 18-річну дівчину до себе додому, після чого почав фотографувати і чіплятися.

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"Він сказав: "Ви сідаєте, зараз почитаємо!". Пішов на кухню, приніс коньяк і закуску. Запропонував випити перед репетицією. Я від страху випила. Він розповідав про своє життя, про зйомки. Через деякий час я попросила вже почитати байку. "Ми ж сюди за цим приїхали". Я встала перед столом, прочитала, він зробив якісь зауваження і сказав: "Тепер давайте подивимося, як ви виглядаєте в кадрі. Я вас пофотографирую на телефон". Далі почалася історія: "Станьте, поверніться туди, ось тут спустіть з плічка, і з другого". Після цього він включив диск з його піснями, і запропонував потанцювати. Він почав гладити мене руками, притискати до себе. Мені було неприємно. Але відстоювати свої кордони я тоді не вміла і стрес блокував якесь раціональне мислення. Він поліз цілуватися. Це стало останньою краплею. Я почала вириватися, сказала, що мені терміново потрібно їхати, скоро закривається гуртожиток. Він спробував заспокоїти, запропонував постелити в сусідній кімнаті, щоб я пізно не їхала. "Вранці можете виїхати. У мене студенти залишалися, ми репетируємо тут". Я сказала, що точно не залишуся, викликала таксі і швидко пішла, — розповіла вона.

Крім того, в домаганнях звинуватила Талашка журналістка Ірина Сапман.

"Переді мною сидить народний артист України Володимир Талашко. Всі знають його по ролі у фільмі Бикова "В бій йдуть одні старики". Це був 2018-й. Після цього інтерв'ю він запросить мене додому показати свої фотографії зі зйомок "для інтерв'ю", потім наллє якийсь наливки і почне приставати. Через кілька хвилин я вилітаю з його квартири, закрию рот і ніколи нікому про це не скажу. Ну я так думала", — написала вона.

Сексуальні домагання: Талашко відповів на звинувачення

Сам Володимир Талашко, звинувачений студентками і журналісткою в домаганнях, заявив, що не пам'ятає ніякого "інтимного спілкування" з ними. Про це він розповів у телефонному коментарі ТСН.

"Роздягав, цілував - такого не було, не пам'ятаю, не знаю. Будь-якого інтимного спілкування не було... у мене іноді під час навчання репетиції (вдома) проходили. Але це були не одна-дві (дівчата), а чотири-п'ять. Це було етапом роботи", - сказав Талашко, відмовившись більш детально говорити на цю тему.

Скандал з Талашко: що кажуть у Мінкульті

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціює службове розслідування після скарг на те, що Володимир Талашко чіплявся до абітурієнток і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

"Міністерство культури та інформаційної політики глибоко стривожене через звинувачення одного з викладачів у неприпустимій поведінці по відношенню до колишніх студенток. Ми негайно ініціюємо службове розслідування", - йдеться в повідомленні на сторінці Мінкульту в Facebook.

Також Міністерство закликає керівництво університету сприяти оперативній і всебічній перевірці всіх наведених випускницями фактів.

Нагадаємо, раніше ведуча Маша Єфросиніна розповіла, що за статистикою, 78% жінок стикається з домаганнями в своєму житті.

Єфросиніна показала букву " D "на руці, і розповіла про ініціативу, яка зараз поширюється в світі:" це розроблена американськими фахівцями та експертами Інструкція про те, як діяти в ситуаціях домагань. Вона складається з 5D: distract - дійте на відволікання, delegate - залучайте інших, document - документуйте, direct - втручайтеся, delay - допоможіть після. Ці 5D-це 5 варіантів реакції на домагання".

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