"Голос" розвалився: депутати створили нове об'єднання

За словами "розкольників", керівництво фракції голосу не представляє інтересів навіть половини партійців, депутатів Верховної Ради і змінило своїм виборцям.
Десять депутатів вийшли з фракції Партії Голос і створили окреме об'єднання справедливість. Про це з трибуни Верховної Ради заявила нардеп від Голосу Олександра Устинова.
За її словами, всі вийшли також вимагають виключення Кіри Рудик і Ярослава Железняка з керівництва фракції голосу.
"Вчора керівництво нашої партії і фракції фактично перетнуло червону лінію і змінило інтересам своїх виборців і українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову і культуру. Тому ми, десять народних депутатів - а це половина парламентської фракції Голос - хочемо заявити про створення окремого об'єднання справедливість", - зазначила вона.
За її словами, фракції Голос вже п'ять місяців як не існує у Верховній Раді.
"А її керівництво не представляє інтересів навіть половини партійців і депутатів Верховної Ради", — підкреслила Устинова.
До об'єднання справедливість увійшли:
- Роман Лозинський,
- Андрій Шараскін,
- Юлія Клименко,
- Олександра Устинова,
- Наталія Піпа,
- Ольга Стефанишина,
- Соломія Бобровська,
- Володимир Цабаль,
- Ярослав Юрчишин,
- Галина Васильченко.
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Нагадаємо, 7 червня відомий телеведучий і волонтер Сергій Притула оголосив про те, що залишає лави партії Голос.
Партія Голос відреагувала на намір шоумена вийти з політсили. У Голосі вважають, що причиною такого рішення є особисті амбіції Притули.
Також анонсовано вихід з фракції і партії ще десяти парламентаріїв. Крім того хочуть виключити з лав голосу Кіру Рудик.