"Голос" розвалився: депутати створили нове об'єднання

Фракція голосу в Раді розкололася : депутати створили нове об'єднання / УНІАН

Десять депутатів вийшли з фракції Партії Голос і створили окреме об'єднання справедливість. Про це з трибуни Верховної Ради заявила нардеп від Голосу Олександра Устинова.

За її словами, всі вийшли також вимагають виключення Кіри Рудик і Ярослава Железняка з керівництва фракції голосу.

"Вчора керівництво нашої партії і фракції фактично перетнуло червону лінію і змінило інтересам своїх виборців і українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову і культуру. Тому ми, десять народних депутатів - а це половина парламентської фракції Голос - хочемо заявити про створення окремого об'єднання справедливість", - зазначила вона.

За її словами, фракції Голос вже п'ять місяців як не існує у Верховній Раді.

"А її керівництво не представляє інтересів навіть половини партійців і депутатів Верховної Ради", — підкреслила Устинова.

До об'єднання справедливість увійшли:

Роман Лозинський,

Андрій Шараскін,

Юлія Клименко,

Олександра Устинова,

Наталія Піпа,

Ольга Стефанишина,

Соломія Бобровська,

Володимир Цабаль,

Ярослав Юрчишин,

Галина Васильченко.

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Нагадаємо, 7 червня відомий телеведучий і волонтер Сергій Притула оголосив про те, що залишає лави партії Голос.

Партія Голос відреагувала на намір шоумена вийти з політсили. У Голосі вважають, що причиною такого рішення є особисті амбіції Притули.

Також анонсовано вихід з фракції і партії ще десяти парламентаріїв. Крім того хочуть виключити з лав голосу Кіру Рудик.