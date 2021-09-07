ФСБ і ГРУ - терористи: у Раді готують удар по силовиках РФ

Силовиків РФ запропонували визнати терористами /"Прямий"

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови Про звернення українського парламенту до Ради Безпеки ООН про визнання Федеральної Служби безпеки Російської Федерації та Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ терористичними організаціями.

Відповідний проект постанови № 6001 зареєстрований у Верховній Раді у вівторок, повідомляється на сайті парламенту.

Зазначимо, що ініціаторами постанови стали народні депутати з фракції Слуга народу, а також групи За майбутнє.

Додамо, що текст проекту постанови поки не оприлюднений.

Нагадаємо, 3 і 4 вересня в окупованому Криму співробітники ФСБ РФ відвезли в невідомому напрямку Джелялова, братів Азіза і Асана Ахтемових, а також Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.Ахтемова і Джелялова підозрюють у спробі здійснити диверсію на газопроводі в селі Перевальне Сімферопольського району.

Реклама

читайте такожДесятки людей кидають в автозаки: у Сімферополі окупанти масово затримують кримських татар

6 вересня Одаманову і Усеїнову так званий "суд" в окупованому Криму призначив по два тижні адмінарешту за "непокору" поліції.

Джелялова "Київський районний суд" заарештував на два місяці-до 4 листопада.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що окупаційна влада в Росії з політичних мотивів переслідує 93 кримських татар, 36 з них вже засуджені, 42 - перебувають під слідством.