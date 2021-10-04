Газ для населення в жовтні подорожчає: в яких регіонах українцям потрібно приготуватися

Газ / УНІАН

У листопаді нинішнього року домогосподарства в Донецькій, Херсонській та Полтавській областях, а також жителі міст Кременець( Тернопільська область), Мелітополя та Мелітопольського району( Запорізька область), Коростишева та Коростишівського району (Житомирська область)та Шепетівки (Хмельницька область) отримають платіжки за газ, використаний у жовтні, з підвищеними тарифами.

Йдеться про побутових споживачів, для яких "Нафтогаз України"- "постачальник останньої надії "(ППН). Для них ціни на газ у жовтні будуть вищими, ніж у вересні. Кубометр газу для таких домогосподарств коштуватиме 16,56 гривні (без урахування вартості доставки).

Таким клієнтам (їх на даний момент 600 тисяч) радять укладати договори з іншими постачальниками протягом 60 днів — на такий термін їм гарантується газозабезпечення за тарифом ППН.

До того повідомляється, що клієнти держкомпанії, які уклали з "Нафтогазом" річний договір, платять по 7,96 гривні за кубометр "блакитного" палива. На тариф ППН автоматично переводять тих споживачів, чий газопостачальник збанкрутував або позбувся ліцензії на діяльність.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні газопостачальні компанії опублікували нові місячні тарифи, які почнуть діяти з жовтня 2021 року.

Місячні тарифи на жовтень зросли у ряду постачальників.

Звернемо увагу, що окремі газопостачальні компанії підняли тариф вище 30 гривень за кубометр газу.