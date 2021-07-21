Газова атака і кавказець з пістолетом: на Хрещатику трапилася масова бійка, дісталося і очевидцям

Масова бійка на Хрещатику / Cкріншот

На станції київського метро "Хрещатик" побилися пасажирами. В ході розбою був розпорошений сльозогінний газ. Люди впали в паніку. На станції довелося підключати додаткову вентиляцію.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі "Perepichka News".

Незважаючи на те, сама бійка сталася на станції, оскільки там деякий час стояв поїзд з відкритими дверима, запах газу проник всередину вагона і у пасажирів почали боліти очі.

"Не тріть очі!",- кричили люди у вагоні.

Повідомлення про правопорушення в поліцію не надходили. Копи дізналися про подію під час моніторингу Інтернету.

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Пізніше у відділі комунікації столичної поліції підтвердили цю інформацію і заявили, що "між двома групами хлопців виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу, а обставини події встановлюються". Також у поліції додали, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Тим часом, ЗМІ пишуть, що бійка трапилася між "лівими" і "правими". Зокрема, націоналісти стверджують, що на них напали по дорозі на суд до свого соратника. Хлопці побилися і розпилили газ, проте випадковий перехожий нібито кавказець спробував самостійно врегулювати конфлікт пістолетом.

Нагадаємо, у Києві в ніч на понеділок, 19 липня, стався конфлікт з різаниною між двома чоловіками біля ТРЦ "Гулівер".

За словами очевидців, які записали відео, сутичка сталася біля входу в торговий центр і почалася зі словесної перепалки, яка переросла в поштовхи. Далі один з конфліктуючих дістав ніж і штрикнув свого опонента, сильно пошкодивши тому сухожилля. Причина інциденту поки точно невідома.

Лікарі насилу зупинили кровотечу. Нападника з ножем швидко знайшли і затримали співробітники поліції.