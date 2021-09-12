"Де пройшовся Дельта, Альфі і Беті вже нічого робити": лікар назвав відмінності штамів коронавірусу

Штам коронавірусу Дельта має всі ознаки окремого варіанту COVID-19 / REUTERS

Штам коронавірусу Дельта має всі ознаки окремого варіанту COVID-19, переконаний лікар-імунолог Борис Донський. За його словами, про це свідчить його швидке поширення і витіснення попередніх штамів. А ось всі інші так звані нові штами коронавірусу, про які повідомляється, швидше за все є варіаціями всередині штаму.

"Ми побачили, що це дійсно новий варіант, який принципово відрізняється за темпами поширення і перемагає свого попередника. Він витісняє його. Там, де пройшовся Дельта, Альфі і Беті вже нічого робити. Він вже всіх інфікував", - сказав Донський в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Водночас фахівець пояснює, що не всі зміни у вірусі дають підстави називати його новим штамом. Тому слід з обережністю ставитися до нових повідомлень про виявлення того чи іншого штаму коронавірусу.

"Зараз почалося хвилеподібне приписування всьому підряд назви штамів. Але для того, щоб говорити про новий штам, мало виявити певну зміну в нуклеотидах. Треба показати динаміку саме цього штаму в популяції, що він теж викликає захворювання, він передається певними шляхами, він якимось чином зберігається, що він прогресує більше, ніж попередній. Це варіації всередині якогось штаму. Це може бути абсолютно ідентична вірусна конструкція, а можливо, взагалі тупиковий мутант, який не здатний до зараження", - додав він.

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