Гематоми на тілі і церковне масло: з'явилися моторошні подробиці про виснаженого підлітка в Одесі

Хлопчик у важкому стані / Telegram

В Одесі доведеного до виснаження батьками 16-річного підлітка, який потрапив в одну з місцевих лікарень, "лікували" церковним маслом. Однак воно "не давало ефекту " і, як стверджує батько хлопця, спровокувало появу гематом на тілі.

Завідувач реанімаційним відділенням Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Босенко, розповів виданню УНІАН, що вага підлітка становить близько 30 кг (!) і це при зрості 1 м 80 см.

У дитини сильне виснаження і зневоднення, а на тілі - множинні гематоми.

"Доставили 16-річного хлопця у важкому стані, зі зневодненням і дефіцитом ваги. За словами його батька, він вважав, що його хворий син замість підтримки фахівців вимагає "духовного лікування", яке виражалося в серйозних харчових обмеженнях. На момент звернення до медиків дитина не могла навіть пити воду через сильне виснаження", - підкреслив в.о. начальника відділу ювенальної превенції регіонального главку Нацполіції Дмитро Ревун.

Батько хлопчика розповів пресі, що у сина є відхилення в розвитку. Він зовсім не розмовляє. За словами чоловіка, спочатку вони зверталися до медиків, але ті нібито не могли встановити причину психічних відхилень, тому були змушені прийти до нетрадиційної медицини.

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Ще 10 років тому батьки хлопчика звернулися до священника, які "повелів виключити з раціону їжу тваринного походження, а також проводити помазання".

Гематоми на тілі сина чоловік пояснює саме цими обрядами.

"Я просто мажу святим маслом, і йому стає легше. Ніяких таблеток він не приймав", - стверджує батько замореного голодом хлопця. А також каже, що "синюшні сліди свідчать про те, що в тілі людини забите духовне".

За словами начальника служби у справах дітей Одеської міської ради Юлії Нікандрової, дана сім'я на обліку як неблагополучна не перебувала. Однак тепер буде вирішуватися питання про вилучення підлітка з сім'ї.

Також поліція почала розслідування за даним фактом за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування) Кримінального кодексу України.

читайте такожЗаморила сина голодом горе-мати уникла довічного і може вийти на свободуНагадаємо, на початку грудня 2016 року уродженка Миколаївської області на 9 днів залишила в квартирі в Києві без нагляду однорічного сина і 2-річну дочку. Внаслідок цього хлопчик помер, а дівчинка в несвідомому стані була госпіталізована в лікарню.