Генерал оцінив, чи може армія РФ розгромити ЗСУ

Забродський розповів, хто сильніший - ЗСУ чи армія РФ / Штаб ООС

Україна не повинна плекати ілюзій, що Росія за останній час стала слабшою. Ризик наступу існує, оскільки технічна і чисто військова можливість здійснити задумане у Кремля є.

Про це заявив генерал-лейтенант Збройних сил України, колишній керівник антитерористичної операції на Донбасі Михайло Забродський в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, у Росії є кількісний фактор військової переваги, більш серйозні економічні, інформаційні та фінансові можливості. Що стосується української армії, то її навіть приблизно не можна порівнювати з тією, якою вона була на початку 2014 року.

"Багато зроблено, але це не привід плескати в долоні, що ось ми вже такі сильні! Так, ми можемо змусити противника заплатити дуже дорогу ціну, і наші можливості важко порівнювати з тими, які були навіть на момент анексії Криму. Однак це не означає, що ми досягли того стану, який би гарантував захист нашої території, населення та існування нас як держави", - вважає Забродський.

Військовий зазначив, що незважаючи на політичну підтримку України Заходом і міць власних ЗСУ, Кремль все ще може здійснити вторгнення.

читайте такожЧи буде велика війна з Росією: Резніков дав відповідь"З військової точки зору, при плануванні наступальних операцій такого рівня і масштабу, є окремий пункт – як надалі встановити контроль над територією, як її утримувати, підтримувати окупаційний режим, боротися з опором. Я впевнений, що в російському Генштабі все це не оминули увагою. Чого-чого, а людських ресурсів у Росії вистачить! До того ж, на жаль, вони завжди можуть знайти в Україні зацікавлених осіб і серед політиків, і серед бізнесу, які підтримають їхній наступ. Як це було в Криму і на Донбасі", - додав Забродський.

Як повідомляв Главред, Забродський оцінив шанси ЗСУ відбити Донбас. За його словами, потенціал в українських військових є. При цьому наступальні бойові дії залежать від політичної волі.

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