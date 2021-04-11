Генерал оцінив, чи може армія РФ розгромити ЗСУ

Українську армію не порівняти з тією, якою вона була на початку 2014 року. Ми можемо змусити противника заплатити дуже високу ціну за вторгнення.
Україна не повинна плекати ілюзій, що Росія за останній час стала слабшою. Ризик наступу існує, оскільки технічна і чисто військова можливість здійснити задумане у Кремля є.
Про це заявив генерал-лейтенант Збройних сил України, колишній керівник антитерористичної операції на Донбасі Михайло Забродський в інтерв'ю виданню Obozrevatel.
За його словами, у Росії є кількісний фактор військової переваги, більш серйозні економічні, інформаційні та фінансові можливості. Що стосується української армії, то її навіть приблизно не можна порівнювати з тією, якою вона була на початку 2014 року.
"Багато зроблено, але це не привід плескати в долоні, що ось ми вже такі сильні! Так, ми можемо змусити противника заплатити дуже дорогу ціну, і наші можливості важко порівнювати з тими, які були навіть на момент анексії Криму. Однак це не означає, що ми досягли того стану, який би гарантував захист нашої території, населення та існування нас як держави", - вважає Забродський.
Військовий зазначив, що незважаючи на політичну підтримку України Заходом і міць власних ЗСУ, Кремль все ще може здійснити вторгнення.
читайте такожЧи буде велика війна з Росією: Резніков дав відповідь"З військової точки зору, при плануванні наступальних операцій такого рівня і масштабу, є окремий пункт – як надалі встановити контроль над територією, як її утримувати, підтримувати окупаційний режим, боротися з опором. Я впевнений, що в російському Генштабі все це не оминули увагою. Чого-чого, а людських ресурсів у Росії вистачить! До того ж, на жаль, вони завжди можуть знайти в Україні зацікавлених осіб і серед політиків, і серед бізнесу, які підтримають їхній наступ. Як це було в Криму і на Донбасі", - додав Забродський.
Як повідомляв Главред, Забродський оцінив шанси ЗСУ відбити Донбас. За його словами, потенціал в українських військових є. При цьому наступальні бойові дії залежать від політичної волі.
Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:
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