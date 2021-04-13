Генерал СБУ назвав смертельну загрозу для жителів Донбасу

Вовк вважає перебільшенням прогнози українських чиновників щодо термінів розмінування Донбасу.
Генерал СБУ Василь Вовк заявив, що однією з основних проблем на Донбасі залишається розмінування територій.
За його словами, міни несуть величезну загрозу населенню, деякі з них неможливо знищити без підриву.
"Був би мир, була б тиша, я думаю, навіть без допомоги наших західних партнерів у нас є можливості, щоб якомога швидше розмінувати території і привести в порядок українську землю. Це перше. Друге - ситуація, яка складається на сході України, несе небезпеку вже сьогодні певному населенню, так як мінування відбувається за новими технологіями, міни несуть велику небезпеку, вони без підриву вже не знешкоджуються", - зазначив генерал СБУ, передає Україна 24.
Вовк вважає перебільшенням прогнози українських чиновників щодо термінів розмінування 50-70 років.
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Раніше віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков прогнозував, що на розмінування ОРДЛО буде потрібно близько 25-30 років.
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Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових.
- 6 квітня бойовики атакували українських військових на Донбасі. В результаті мінометного обстрілу і підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна з Україною неможлива, і ніхто не розглядає таку можливість. За словами Пєскова, загострення на Донбасі не означає, що Росія буде рухатися до війни.