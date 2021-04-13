Генерал СБУ назвав смертельну загрозу для жителів Донбасу

Скільки років потрібно на розмінування Донбасу / flickr.com/photos/ministryofdefenceua

Генерал СБУ Василь Вовк заявив, що однією з основних проблем на Донбасі залишається розмінування територій.

За його словами, міни несуть величезну загрозу населенню, деякі з них неможливо знищити без підриву.

"Був би мир, була б тиша, я думаю, навіть без допомоги наших західних партнерів у нас є можливості, щоб якомога швидше розмінувати території і привести в порядок українську землю. Це перше. Друге - ситуація, яка складається на сході України, несе небезпеку вже сьогодні певному населенню, так як мінування відбувається за новими технологіями, міни несуть велику небезпеку, вони без підриву вже не знешкоджуються", - зазначив генерал СБУ, передає Україна 24.

Вовк вважає перебільшенням прогнози українських чиновників щодо термінів розмінування 50-70 років.

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Раніше віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков прогнозував, що на розмінування ОРДЛО буде потрібно близько 25-30 років.

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