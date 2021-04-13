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Генерал СБУ назвав смертельну загрозу для жителів Донбасу

13 квітня 2021, 19:34
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Вовк вважає перебільшенням прогнози українських чиновників щодо термінів розмінування Донбасу.

Міни, попередження
Скільки років потрібно на розмінування Донбасу / flickr.com/photos/ministryofdefenceua

Генерал СБУ Василь Вовк заявив, що однією з основних проблем на Донбасі залишається розмінування територій.

За його словами, міни несуть величезну загрозу населенню, деякі з них неможливо знищити без підриву.

"Був би мир, була б тиша, я думаю, навіть без допомоги наших західних партнерів у нас є можливості, щоб якомога швидше розмінувати території і привести в порядок українську землю. Це перше. Друге - ситуація, яка складається на сході України, несе небезпеку вже сьогодні певному населенню, так як мінування відбувається за новими технологіями, міни несуть велику небезпеку, вони без підриву вже не знешкоджуються", - зазначив генерал СБУ, передає Україна 24.

Вовк вважає перебільшенням прогнози українських чиновників щодо термінів розмінування 50-70 років.

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Раніше віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков прогнозував, що на розмінування ОРДЛО буде потрібно близько 25-30 років.

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Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:

  • 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових.
  • 6 квітня бойовики атакували українських військових на Донбасі. В результаті мінометного обстрілу і підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна з Україною неможлива, і ніхто не розглядає таку можливість. За словами Пєскова, загострення на Донбасі не означає, що Росія буде рухатися до війни.

війна на Донбасі Василь Вовк
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