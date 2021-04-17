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Генерал сказав, чи є головна ознака підготовки наступу Росії на Україну

17 квітня 2021, 08:22
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Війська Росії біля кордонів України показують силу, зазначив командувач ООС.

Генерал ЗСУ запевнив, що ключової ознаки підготовки наступу РФ на Україну немає
Головної ознаки підготовки наступу РФ на Україну немає, запевнив Сергій Наєв / УНІАН

Генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач операцією Об'єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв повідомив, що поки немає головної ознаки підготовки наступу Російської Федерації на нашу країну.

Перед наступом біля кордону мають бути сформовані ударні групи, зараз їх немає розповів командувач ООС в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

За словами генерала, підрозділи РФ на полігонах та у базових таборах займаються підготовкою, тобто – показують силу.

"Для (наступу – Ред.) біля кордону мають бути створені ударні групи, тобто війська мають бути вишикувані у бойовий порядок та приготуватися до наступу. Зараз таких ознак немає, не створені ударні групи...", – поділився Наєв.

Генерал ЗСУ також назвав сценарії, за якими може діяти російська сторона:

  • Демонстрація сили;
  • Отримання силою води з Дніпра (потрібна для водопостачання захопленого Криму);
  • Загострення ситуації на Донбасі – локальні військові дії у напрямку позицій українських воїнів.

Наєв запевнив, що українська сторона знає, як реагувати на будь-який сценарій.

Нагадаємо, в останні дні березня стало відомо, що Росія стягує війська до східного кордону України. Пізніше з'явилася інформація, що РФ перекидає нові сили в Крим. У Росії стверджували, що маневри пов'язані з навчаннями.

Наприкінці місяця також загострилася ситуація на Донбасі – проросійські бойовики стали активніше обстрілювати позиції українських військових, під час одного з обстрілів загинули четверо захисників нашої країни.

У Кремлі заявили, що російська сторона не готується до війни, і її сили ні для кого не є загрозою.

Полковник ЗСУ, військовий журналіст Андрій Лисенко попереджав, що атака Росії на українську державу є питанням часу. На його думку, РФ може атакувати нашу країну до 9 травня (відзначається День перемоги).

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

  • У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
  • У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".
російські війська Сергій Наєв
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