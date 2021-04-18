Генерал США назвав напрямок, звідки Путін вдарить по Україні

Росія може спробувати організувати різанину на Донбасі, не виключив Філіп Брідлав.
Є ймовірність атаки РФ на Україну як на півдні так і на сході, заявив колишній командувач Європейським командуванням збройних сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал ВПС США у відставці Філіп Брідлав.
Як підкреслив він в інтерв'ю Фактам, існує небезпека реалізації обох варіантів.
"Я особисто схиляюся до того, що Путін буде активно поводитися на півдні України. Для чого? Його до цього підштовхує необхідність забезпечити Крим стабільними поставками води і одночасно пробити сухопутний коридор на півострів", - говорить генерал США.
Він вважає, що не можна виключати і другий варіант — що Путін спробує отримати контроль ще над великими за площею територіями на сході України.
У той же час колишній командувач ЗС США і НАТО в Європі попередив про те, що Росія може використовувати будь-яку брехню і дезінформацію для того, щоб виправдати свою агресію.
"Якщо Росія вже заявила про те, що на Донбасі можлива різанина, вона може спробувати організувати її, щоб переконати весь світ у тому, що там дійсно відбувається подібне. Це дуже погана ситуація. Вона підтверджується поведінкою Росії в останні сім років в плані дезінформації. Це буде далеко не перша дезінформаційна кампанія, організована Росією". - додав Брідлав.
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Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.