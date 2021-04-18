Генерал США назвав напрямок, звідки Путін вдарить по Україні

Філіп Брідлав / Reuters

Є ймовірність атаки РФ на Україну як на півдні так і на сході, заявив колишній командувач Європейським командуванням збройних сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал ВПС США у відставці Філіп Брідлав.

Як підкреслив він в інтерв'ю Фактам, існує небезпека реалізації обох варіантів.

"Я особисто схиляюся до того, що Путін буде активно поводитися на півдні України. Для чого? Його до цього підштовхує необхідність забезпечити Крим стабільними поставками води і одночасно пробити сухопутний коридор на півострів", - говорить генерал США.

Він вважає, що не можна виключати і другий варіант — що Путін спробує отримати контроль ще над великими за площею територіями на сході України.

У той же час колишній командувач ЗС США і НАТО в Європі попередив про те, що Росія може використовувати будь-яку брехню і дезінформацію для того, щоб виправдати свою агресію.

"Якщо Росія вже заявила про те, що на Донбасі можлива різанина, вона може спробувати організувати її, щоб переконати весь світ у тому, що там дійсно відбувається подібне. Це дуже погана ситуація. Вона підтверджується поведінкою Росії в останні сім років в плані дезінформації. Це буде далеко не перша дезінформаційна кампанія, організована Росією". - додав Брідлав.

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Загострення на кордоні України і РФ: